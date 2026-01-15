Μουτζούρης: «2 εκ. ευρώ για τη νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος – Βόρειο Αιγαίο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου τόνισε πως η Περιφέρειά του και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διαθέσουν από 1 εκ. ευρώ

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, που παρουσίασε το σχέδιο της Περιφέρειας για τη δημιουργία νέας ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου με τον Βόλο.

Η πρόταση της Περιφέρειας αφορά το δρομολόγιο:

Βόλος – Σίγρι – Μεστά – Καρλόβασι (Σάμος) και αντίστροφα.

Ο Κώστας Μουτζούρης αναφέρθηκε στο ιστορικό των προσπαθειών και τις επαφές που είχε με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, με το Υπουργείο να σημειώνει ότι ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές έχει ήδη προκηρυχθεί επομένως δεν μπορεί να ενταχθεί η συγκεκριμένη γραμμή σε πρόγραμμα επιδότησης.

Κατόπιν τούτου, ο ίδιος ο κ.Μουτζούρης μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, αποφάσισαν οι δυο Περιφέρειες να διαθέσουν από 1 εκ. ευρώ για την πιλοτική λειτουργία της γραμμής με την χρηματοδότηση να αφορά έναν χρόνο προκειμένου αρχικά να αξιολογηθεί η ανταπόκρισή της.

Αρχικά ζητήθηκε από την Attica Group να συμμετάσχει στον διαγωνισμό όμως η Attica Group ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται για τη γραμμή.

Εν τέλει, ενδιαφέρον έχει εκφράσει ο ιδιοκτήτης της SeaJets, Μάριος Ηλιόπουλος, ωστόσο το ενδιαφέρον αφορούσε τα λιμάνια Μυτιλήνης και Χίου ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Ναυτιλίας, καπετάνιος του «Νήσος Σάμος», Γιώργος Αρβανίτης, πρόσθεσε πως έχει έρθει σε επικοινωνία με ιδιοκτήτη εταιρείας που εξετάζει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εγγυημένος αριθμός φορτηγών στο δρομολόγιο, ώστε να είναι βιώσιμη η λειτουργία πλοίου χωρητικότητας περίπου 1.000 επιβατών και 40 φορτηγών.

πηγή: tvpatrida.gr