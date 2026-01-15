COSMOS Aluminium: Θέτει νέα πρότυπα ασφάλειας με την πιστοποίηση ISO 27001:2022

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η COSMOS Aluminium, μία από τις πιο δυναμικές και τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2022, σε έναν κλάδο όπου η συγκεκριμένη πιστοποίηση παραμένει ιδιαίτερα σπάνια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της, σε υψηλού επιπέδου λειτουργίες και ασφαλή ψηφιακή υποδομή.

Η πιστοποίηση εκδόθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα BMCERT και αναγνωρίζει τη συστηματική προσπάθεια της εταιρείας να προστατεύει την πληροφορία, να ενισχύει την ψηφιακή ασφάλεια και να διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του παραγωγικού της περιβάλλοντος.

Καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη χύτευση και την παραγωγή προφίλ αλουμινίου, η πιστοποίηση ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της COSMOSAluminium σε έναν κλάδο που απαιτεί τεχνολογική ετοιμότητα.

Αξιοπιστία σε Κάθε Επίπεδο

Η COSMOSAluminium συνεχίζει να επενδύει σε ένα δομημένο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο προστατεύει τεχνικά και ψηφιακά δεδομένα. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών που βασίζονται στη συνέπεια και την αξιοπιστία της εταιρείας.

Νέος Ορίζοντας στην Τεχνολογική Ασφάλεια

Για την COSMOSAluminium, η απόκτηση του ISO 27001:2022 δεν αποτελεί απλώς μία τυπική συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα. Αντίθετα, αποτελεί βασικό πυλώνα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

Η νέα πιστοποίηση αποτελεί φυσικό αποτέλεσμα της οργανωμένης λειτουργίας της εταιρείας και της σταθερής επένδυσής της στην ασφάλεια, την ποιότητα και τη συνέπεια — αξίες βαθιά ριζωμένες στο εταιρικό της DNA. Πίσω από αυτή την επιτυχία, βρίσκεται η ομάδα της εταιρείας, της οποίας η αφοσίωση, η τεχνογνωσία και το ομαδικό πνεύμα διαμόρφωσαν το πλαίσιο για ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Με γνώμονα την ίδια προσήλωση, η CosmosAluminium συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, υιοθετώντας ασφαλείς, σύγχρονες και μελλοντικά προσανατολισμένες πρακτικές που ενισχύουν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.