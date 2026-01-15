Παραδόθηκε στον Ανεστίδη η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων ενημερώθηκε και επίσημα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, καθώς σήμερα το μεσημέρι του επιδόθηκε η εισαγγελική διάταξη.

Ο Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Μαλγάρων, ελέγχεται – σύμφωνα με πληροφορίες – για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων αγροτικών επιδοτήσεων και συγκεκριμένα για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ. Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν τεθεί 16 αγροτεμάχια, για τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ της κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας. Οι αναντιστοιχίες αφορούν την πενταετία 2019–2024, περίοδο κατά την οποία φέρονται να έχουν υποβληθεί οι επίμαχες δηλώσεις.

«Το επίσημο χαρτί ήρθε σήμερα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Ανεστίδης, αφότου αστυνομικός που έφτασε στο μπλόκο των Μαλγάρων του παρέδωσε την σχετική διάταξη, τονίζοντας ότι στο έγγραφο αναφέρεται πως «επίσημα πλέον μου έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς», ενώ, όπως είπε, είχε ενημερωθεί ανεπίσημα το προηγούμενο διάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Οι λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι και μετά από έναν μήνα ήρθε το επίσημο χαρτί μαζί με τον φάκελο, ο οποίος μου δίνει προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσω έφεση», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η συγκεκριμένη διάταξη του είχε ήδη κοινοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου, παρουσία του δικηγόρου του, εκφράζοντας απορία για τον λόγο που του επιδόθηκε εκ νέου σήμερα.