Διακοπή της κυκλοφορίας σε Γαμβέτα και Λαχανά την Παρασκευή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας της οδού Γαμβέτα αρ. 48 μεταξύ των οδών Τ. Οικονομάκη και 28ης Οκτωβρίου αύριο Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και κατά τις ώρες 15:00 ́ έως 16:00 με σκοπό να εκτελεστούν εργασίες στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις παρακείμενες οδούς.
Παράλληλα αποφάσισε και την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της οδού Λαχανά μεταξύ των οδών Αλμυρού έως Πυράσσου για αύριο, Παρασκευή από τις 7 έως τις 15:00 με σκοπό εκτελεστούν εργασίες με χρήση γερανοφόρου οχήματος.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις παρακείμενες οδούς.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ