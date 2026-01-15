Διακοπή της κυκλοφορίας σε Γαμβέτα και Λαχανά την Παρασκευή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας της οδού Γαμβέτα αρ. 48 μεταξύ των οδών Τ. Οικονομάκη και 28ης Οκτωβρίου αύριο Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και κατά τις ώρες 15:00 ́ έως 16:00 με σκοπό να εκτελεστούν εργασίες στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις παρακείμενες οδούς.

Παράλληλα αποφάσισε και την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της οδού Λαχανά μεταξύ των οδών Αλμυρού έως Πυράσσου για αύριο, Παρασκευή από τις 7 έως τις 15:00 με σκοπό εκτελεστούν εργασίες με χρήση γερανοφόρου οχήματος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις παρακείμενες οδούς.