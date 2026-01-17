Στο επίκεντρο… ερευνών ο “μπλε κάβουρας”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δειγματοληψίες στον Ξηριά από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας του Π.Θ.

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, χορηγήθηκε άδεια στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας (δειγματοληψία) εντός του υγροτόπου Ξηριά, στο πλαίσιο της μελέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Παγασητικού κόλπου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η παρακολούθηση του εγκατεστημένου πληθυσμού του ξενικού είδους μπλε κάβουρα (Callinectes sapidus) εντός του Παγασητικού κόλπου, το οποίο προκαλεί σημαντικές οικολογικές και πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα.

Για την υλοποίηση της έρευνας θα πραγματοποιηθούν μηνιαίες δειγματοληψίες για διάστημα 13 μηνών, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εντός του Φεβρουαρίου 2026.

Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν με την πόντιση παγίδων για καρκινοειδή από την ακτογραμμή σε τέσσερα (σημεία στην παράκτια περιοχή του Ξηριά, παραπλεύρως του Λιμένος Βόλου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία παρεμπόδιση της λιμενικής κυκλοφορίας, των διαύλων ναυσιπλοΐας ή των λειτουργιών του λιμένα, από ομάδα του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλία.