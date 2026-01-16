Άδωνις Γεωργιάδης : «Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Βίντεο από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», «ανέβασε» ο Άδωνις Γεωργιάδης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) την Παρασκευή (16.01.2026). Σε αυτό καταγράφονται δύο διαφορετικές στιγμές: από τη μία οι αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του από συνδικαλιστές, και από την άλλη μία εκδήλωση ευγνωμοσύνης από έναν ασθενή του νοσοκομείου.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, την ώρα που συνδικαλιστές της Αριστεράς τον κατηγορούσαν, μία ασθενής τούς επιτέθηκε, δηλώνοντας ευχαριστημένη από τη δουλειά του στο υπουργείο Υγείας.

«Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία. Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας των εργαζόμενων στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».