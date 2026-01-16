Ο Κώστας Ανεστίδης «κόπηκε» από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη και από τα μπλόκα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δεν θα συμμετάσχει ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες τη Δευτέρα, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι πρόσφατες ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του πρωθυπουργού.

Το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο εκπροσωπεί ο Κώστας Ανεστίδης, αποφάσισε το απόγευμα της Παρασκευής (16.01.2026) ο αγροτοσυνδικαλιστής να μην περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, ως εκπρόσωπος των Μαλγάρων, θα παραστεί ο Κώστας Σέφης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τις επόμενες ώρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.