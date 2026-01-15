Ο Χάρης Σεσκλιώτης από πλευράς Μαγνησίας στη συνάντηση παραγωγών-πρωθυπουργού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αντί του Γ. Τερζάκη στην αντιπροσωπεία των μπλόκων

Ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Ριζομύλου Χάρης Σεσκλιώτης θα είναι τελικά ο εκπρόσωπος των παραγωγών από τη Μαγνησία που θα συμμετέχει στην αντιπροσωπεία των παραγωγών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 13:00.

Από πλευράς Μαγνησίας θα είναι επίσης και ο πρόεδρος των αλιέων Βόλου Παναγιώτης Περράκης, με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Γιώργο Τερζάκη να μην συμπεριλαμβάνεται τελικά στη λίστα.

«Για εμάς είναι το ίδιο, όποιος και να εκπροσωπεί τους παραγωγούς από τα μπλόκα» σημειώνει στη «Μαγνησία» ο κ. Σεσκλιώτης, με τα ανοιχτά θέματα και για τους κτηνοτρόφους, να είναι αρκετά, ειδικά μετά το σαρωτικό πέρασμα της ευλογιάς, αλλά και του Daniel που είχε προηγηθεί.

Χρυσόστομος Τρίμμης