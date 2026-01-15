Η Γλυκερία επιστρέφει για συναυλίες στο Ισραήλ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εμφανίσεις στο Ισραήλ ξεκινάει ξανά το επόμενο διάστημα η Γλυκερία, η οποία δήλωσε πως θέλει να προσφέρει τη φωνή και τη μουσική της εκεί που γνωρίζει ότι την αγαπούν και την λατρεύουν.

Η τραγουδίστρια μιλώντας στο «Πρωινό» την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ανέφερε ότι κάνει πάντα αυτό που θέλει και έχει μεγάλη αγωνία να συναντήσει ξανά το ζεστό και αγαπημένο για εκείνη κοινό του Ισραήλ.

Η Γλυκερία, αναφερόμενη σε όσους στενοχωρήθηκαν από τα αρνητικά σχόλια και τις επιθέσεις που είχε δεχθεί για τις εμφανίσεις που έκανε στο Ισραήλ εν μέσω πολέμου με την Παλαιστίνη πριν από μερικούς μήνες, είπε: «Θέλω να πω στους ανθρώπους αυτούς να μη στενοχωριούνται για εμένα, γιατί η Γλυκερία έχει πολλές δυνάμεις. Προς τα μέσα και προς τα τέλη Ιανουαρίου αλλά και μέσα Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εμφανίσεις στο Ισραήλ, όπως ξέρει ο κόσμος. Περιμένουμε με αγωνία να συναντήσουμε ξανά το κοινό που είναι τόσο θερμό, τόσο ζεστό και τόσο αγαπημένο» και μιλώντας στα εβραϊκά, δήλωσε: «Θα τα ξαναπούμε σύντομα».

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια τόνισε πως: «Εγώ έκανα αυτό που ήθελα να κάνω και πάντα στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω, γιατί στην ουσία αυτό που κάνω είναι να τραγουδάω. Προσφέρω τη μουσική και τη φωνή μου, στους ανθρώπους που με αγαπάνε και προσφέρω τη μουσική, τη φωνή και τον εαυτό μου στο ισραηλινό κοινό γιατί ξέρω ότι με αγαπάνε και με λατρεύουν. Όπου κι αν πάω, γεμίζουν οι αίθουσες και τα θέατρα και είναι πολύ όμορφο αυτό».