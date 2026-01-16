Η σύγκριση αναπόφευκτη…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο γνωστός και πολύ αγαπημένος stand up comedian Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στον Βόλο στις 7 Φεβρουαρίου. Η παράστασή του στο Εκθεσιακό είναι soldout γι’ αυτό και προγραμματίζει και δεύτερη την ίδια μέρα. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 2 Φεβρουαρίου θα κόψει βασιλόπιτα η παράταξη Μπέου πάλι στο Εκθεσιακό και είναι αναπόφευκτη η σύγκριση των δύο συγκεντρώσεων. Ο Τσουβέλας θα το γεμίσει δυο φορές και μάλιστα με ανθρώπους που πληρώνουν και εισιτήριο. Ο Αχιλλέας θα καταφέρει να έχει κόσμο, που θα πάει στην πίτα επειδή το θέλει; Ή θα πέσουν τηλέφωνα, προσκλήσεις, θα βγει λαχειοφόρος, θα βγει ο τελάλης μπας και μαζευτούν τα άτομα και δεν είναι πάλι οι ίδιες και οι ίδιες φάτσες;

Δ.Π.