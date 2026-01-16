Αυτά τα ποδήλατα πότε επιτέλους θα κυκλοφορήσουν;

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα περιμένουμε από τον Σεπτέμβρη αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα που μας έταξε ο Δήμος Βόλου. Τοποθετήθηκαν όμως μέσα στις γιορτές κι ακόμη παραμένουν στη θέση τους, γιατί δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Άραγε θα ενημερώσει κανείς επισήμως πότε θα μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί ή θα ρημάξουν κι αυτά περιμένοντας αποφάσεις επί αποφάσεων;

Δ.Π.