Αυτά τα ποδήλατα πότε επιτέλους θα κυκλοφορήσουν;

Τα περιμένουμε από τον Σεπτέμβρη αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα που μας έταξε ο Δήμος Βόλου. Τοποθετήθηκαν όμως μέσα στις γιορτές κι ακόμη παραμένουν στη θέση τους, γιατί δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Άραγε θα ενημερώσει κανείς επισήμως πότε θα μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί ή θα ρημάξουν κι αυτά περιμένοντας αποφάσεις επί αποφάσεων;
Δ.Π.
