Αυτά τα ποδήλατα πότε επιτέλους θα κυκλοφορήσουν;

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Τα περιμένουμε από τον Σεπτέμβρη αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα που μας έταξε ο Δήμος Βόλου. Τοποθετήθηκαν όμως μέσα στις γιορτές κι ακόμη παραμένουν στη θέση τους, γιατί δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Άραγε θα ενημερώσει κανείς επισήμως πότε θα μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί ή θα ρημάξουν κι αυτά περιμένοντας αποφάσεις επί αποφάσεων;

Δ.Π.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ