Λίγος ο κόσμος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σχεδόν μια ώρα καθυστέρησε η έναρξη της εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το πανεπιστήμιο, την κοινωνία και την πολεμική οικονομία, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στη λειτουργία του μηχανήματος προβολής διαφανειών. Τεχνικός προσπαθούσε να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέχρι και τις 6.45, με την εκδήλωση να αργεί να ξεκινήσει και τον κόσμο να περιμένει την έναρξή της. Πάντως όσοι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» δεν ήταν αρκετοί, παρά το ότι η αγορά ήταν κλειστή την Τετάρτη το απόγευμα. Ορισμένοι σχολίαζαν πως οι καφετέριες που προέβαλαν τους αγώνες για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο την ίδια ώρα, ήταν γεμάτες από κόσμο…

Γ.Σ.