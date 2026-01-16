ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην Αργεντινή, μας λέει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, η φέτα κοστίζει 60.000 πέσος το κιλό. Δηλαδή 30 ευρώ. Και ο μέσος μισθός; 600 ευρώ. Με δυο λόγια, η φέτα εκεί είναι είδος πολυτελείας, όχι τρόφιμο. Κι όμως, κάποιοι εδώ επιμένουν να πουλάνε όνειρα ότι με τη Mercosur θα «ανοίξουν αγορές» και θα απογειωθούν οι εξαγωγές. Σοβαρά τώρα; Ποιος νοήμων άνθρωπος πιστεύει ότι ένας καταναλωτής που δίνει το 5% του μισθού του για ένα κιλό τυρί θα γίνει ο σωτήρας της ελληνικής κτηνοτροφίας; Εκτός αν το σχέδιο είναι να τρώμε φέτα μόνο στις βιτρίνες και στα powerpoint. Γιατί άλλο εξαγωγική στρατηγική κι άλλο να λες στον κόσμο παραμύθια με γεωπολιτική σάλτσα. «Ρε τι λέτε στον κόσμο;» αναρωτιέται ο Δημήτρης Κουρέτας.