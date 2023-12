Αυτή η νεαρή Θεσσαλή είναι η πρώτη ελληνίδα επιχειρηματίας στον κλάδο αγροδιατροφής

48 Shares Share Tweet

Στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Αγροδιατροφή, ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός Empowering Women in Agrifood (EWA), που πραγματοποίησε στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), σε συνεργασία με τον οργανισμό ΑWomanCanBe.org και το ESG+ Stories, με στόχο να εμπνεύσει και να παρακινήσει γυναίκες, επιχειρηματίες ή μη, να αξιοποιήσουν τη δύναμή τους και να πετύχουν τους στόχους τους στον τομέα της αγροδιατροφής.

Μετά από μία συναρπαστική ζωντανή διαγωνιστική διαδικασία στην Άτρακτο κατά την οποία, 10 φιναλίστ παρουσίασαν τις ιδέες & τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στο κοινό και στην κριτική επιτροπή, νικήτριες αναδείχθηκαν οι Ειρήνη Σπανούλη, ιδρύτρια του Karpologio, που πρωτοπορεί με καινοτομία στη μέθοδο καλλιέργειας αμυγδάλων και η Αγγελική Δράκου συνιδρύτρια της εταιρείας καλλιέργειας και εμπορίας βιολογικών βοτάνων Grizo & Prasino, κερδίζοντας χρηματικά βραβεία 10.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η Λαρισαία Ειρήνη Σπανούλη, νέα αγρότισσα δημιούργησε το Karpologio, μία ομάδα νέων παραγωγών που καλλιεργούν τους αμυγδαλεώνες τους στον εύφορο θεσσαλικό κάμπο μέχρι και τους πρόποδες του Ολύμπου. Χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καλλιέργειας με πυκνή φύτευση αμυγδαλιάς και συλλέγουν τον καρπό με μηχανή. Κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή και ταυτόχρονα να μειώσουν τον χρόνο κλαδέματος και συγκομιδής από έναν μήνα σε 1 βδομάδα, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών.

Δεν ψεκάζουν, χρησιμοποιούν μέλισσες και εμπλουτίζουν το χώμα με τα κλαδέματα. Το σημαντικό είναι ότι μοιράζονται εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό και διαθέτουν ιδιόκτητο σπαστήρα. Όπως ανέφερε η ίδια κατά την παρουσιάσή της, το βραβείο θα το αξιοποιήσει για τη δημιουργία ενός συσκευαστηρίου, την προώθηση του προϊόντος, τη λιανική και για μετεωρολογικό σταθμό.

Η ίδια δήλωσε για τη βράβευσή της: «Το πρώτο βραβείο και η ίδια η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα θα αποτελέσουν σταθμό για την ανάπτυξη της επιχείρησής μου. Η ενδυνάμωση και εξατομικευμένη υποστήριξη που το ΕWA προσφέρει αποτελούν κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που καθημερινά αντιμετωπίζω ως νέα γυναίκα που επιχειρεί στον νευραλγικό τομέα της αγροδιατροφής. Με τη πολύμηνη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα mentees και mentors αναπτύξαμε ένα δυναμικό δίκτυο που αλληλοϋποστηρίζεται με πολλές συνέργειες να έχουν ήδη ξεκινήσει!»

Η δεύτερη νικήτρια του διαγωνισμού Αγγελική Δράκου, ξεχώρισε για τα προϊόντα Veggie Cuppa, τα οποία θα έρθουν για να αλλάξουν το μέλλον της διατροφής μας. Είναι έτοιμα μίγματα λαχανικών & βοτάνων που θα τα παράγει η ίδια, καλλιεργώντας τα με αναγεννητική γεωργία και προορίζονται για να καταναλωθούν σαν ρόφημα, που θα περιέχει τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία και τις βιταμίνες που χρειάζεται ο καταναλωτής ή και να τα χρησιμοποιήσει σαν ζωμό. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι ένα zero waste & plastic free προϊόν.

H Αγγελική Δράκου, δήλωσε: «Δεν φεύγω μόνο με το βραβείο. Φεύγω γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μου, έχοντας νέα προσόντα, πολλή έμπνευση, πολύτιμες γνωριμίες και τελικά και φίλες. Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα EWA, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία».

Έκπληξη αποτέλεσε η απονομή και τρίτου βραβείου, ενός Visibility Award που απονεμήθηκε στην Αναστασία Κρητικού για την επιχειρηματική ιδέα Track for Value, που θα ταξιδέψει στη Λιθουανία προκειμένου να συμμετέχει και να προβάλλει την επιχειρηματική της ιδέα στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Women in Agrifood Summit. Η Track4Value προσφέρει υπηρεσίες προστασίας και διασφάλισης ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, σκανάροντας την ετικέτα του προϊόντος το Track4Value (ψηφιακή πλατφόρμα με QR code) παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή για ότι θέλει να μάθει: αυθεντικότητα, εργαστηριακές αναλύσεις που δείχνουν ότι το προϊόν είναι αυθεντικής προέλευσης.

Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν ο κ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Αντιπρύτανης Έρευνας Οικονομικών και Ανάπτυξης, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας spin -off του ΓΠΑ, SmartAgroHub , ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος, εγκεκριμένος καθηγητής επιχειρηματικών σεμιναρίων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Δημόσιων Οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Digital Marketing και Επιχειρηματικότητας και η Παρασκευή Τσιάρα, Στέλεχος του Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Μπαρτζάνας κατά την ομιλία του χαιρέτισε την συμμετοχή στο πρόγραμμα κάνοντας λόγο για σημαντικό βήμα το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να στηριχτεί και σημείωσε: «Υπάρχει ανάγκη σύνδεσης της επιχειρηματικότητας με τον αγροτοδιατροφικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας». Ο ίδιος έθεσε δε επί τάπητος την έλλειψη αυτάρκειας στην αγροτική παραγωγή της χώρας και στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της διαθέσιμης γης για εκμετάλλευση, την έλλειψη νερού και την αιτία αυτών στην κλιματική αλλαγή.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζαμαρέλος στην ομιλία του ανέφερε: «Η γυναίκα μπορεί να διοικήσει καλύτερα έναν οργανισμό από έναν άνδρα, καθώς οι γυναίκες έχουν σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερες οργανωτικές ικανότητες από τους άνδρες. Δυστυχώς οι αντιλήψεις στην χώρα μας παραμένουν απαρχαιωμένες και στερεοτυπικές για τις γυναίκες».

O Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυνάμωση Γυναικών στον τομέα της Αγροδιατροφής – Empowering Women in Agrifood (EWA)», το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις, projects και ιδέες, που αναπτύχθηκαν από γυναίκες. Στόχος του είναι η ενδυνάμωση των γυναικών σε ένα τομέα που στερούνται ηγετικού ρόλου. Το πρόγραμμα οργανώνεται κάθε χρόνο από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό ΕΙΤ Food, και στην Ελλάδα υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό AWomanCanBe.org.

Η Βανέσα Αρχοντίδου, ιδρύτρια του οργανισμού AWomanCanBe.org δήλωσε: «Η υλοποίηση του προγράμματος EWA2023, που φέτος αναλάβαμε για πρώτη χρονιά, ήταν για τον οργανισμό μας μια σπουδαία πρόκληση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Άλλωστε, η γυναικεία ενδυνάμωση σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα για την ελληνική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη είναι για τον AWomanCanBe.org αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του».

Στο πλαίσιο του EWA2023, 10 συμμετέχουσες έλαβαν για 6 μήνες, συνεχή υποστήριξη για τις επιχειρήσεις ή/και την ανάπτυξη των ιδεών/project τους, μέσω online training και εξατομικευμένου mentoring, τους δόθηκε πρόσβαση σε επενδυτές, ειδικούς και επιχειρηματίες που τις βοήθησαν να εξελίξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Στην ημερίδα, που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την υποστήριξη του ΚΕΑΚ, πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις πάνελ, με θέματα τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, την Ισότητα, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Αγροδιατροφή. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι προκλήσεις που συναντά μία γυναίκα στο επιχειρείν, οι ευκαιρίες που υπάρχουν, οι φυλετικές διακρίσεις καθώς και ευρύτερα οι προκλήσεις και οι εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν οι:

Ζήνα Μαυροειδή, Managing Director e-fresh.gr, Νάνσυ Ζαχαριάδου, Director της Μονάδας Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς, Άντζελα Πανταζή, Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένη Coach και εκπαιδεύτρια Mindfulness, Μαρία Χατζηλιάδου – Μαχαιρά, Διευθύντρια της AgriConsult και της Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Ασπασία Βλάχβεη, Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας (ΠΔΜ), Τρύφων Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Άροσις, Παρασκευή Τσιάρα, Στέλεχος του Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα,Τράπεζας Πειραιώς, Φραγκίσκη Σύμπουρα, MSc Γεωπόνος, με ειδίκευση στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Τροφίμων και αναπληρώτρια Υπεύθυνη Ποιότητας, Cosmocert AE – μέλος του ομίλου FoodChain ID, Γρηγόρης Μοσχόπουλος, Υπεύθυνος τμήματος Marketing του Τομέα Επιστήμης, Γεωργίας, Bayer Ελλάς, Βάσω Γιατσίδου, Γεωπόνος MSc. με εξειδίκευση στην Αστική Γεωργία και τα Βιώσιμα Διατροφικά Συστήματα & Δίκτυα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης λειτούργησε χώρος έκθεσης και προβολής των ιδεών και προϊόντων των φιναλίστ, που εντυπωσίασε τους καλεσμένους με γευστικές δοκιμές και βιωματικές εμπειρίες.