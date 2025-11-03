Έφυγε από την ζωή 61χρονη Βολιώτισσα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία ο θάνατος της Ερμιόνης Μπατάκα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω της μια οικογένεια που τη θρηνεί, καθώς και πολλούς φίλους και συγγενείς που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλυκών, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 9:30 π.μ.

Στην απώλειά της θρηνούν τα παιδιά της, Παναγιώτης και Κωνσταντίνος, η μητέρα της Κωνσταντία Ιωαν. Μπατάκα, τα αδέλφια και οι λοιποί συγγενείς της.