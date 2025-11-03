Πέθανε ο παλαιότερος μυλωνάς του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αύριο η κηδεία του Γιώργου Τσιτσιγιάννη

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνθρωπος που για πολλά χρόνια υπήρξε ιδιοκτήτης του μοναδικού αλευρόμυλου στον Βόλο. Ο Γιώργος Τσιτσιγιάννης, έφυγε το μεσημέρι από τη ζωή, σε ηλικία 98 ετών, ενώ η είδηση θανάτου του, προκάλεσε συγκίνηση, καθώς πέρα από σωστός επαγγελματίας, ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν ιδιοκτήτης του πρώτου αλευρόμυλου στη συνοικία των Παλαιών και αυτοδημιούργητος, δημιουργώντας μια μοναδική ιστορία που πέρασε εδώ και χρόνια στην επόμενη γενιά και συγκεκριμένα, στον γιο του Χρήστο.

Αγαπούσε τη ζωή, την πεζοπορία, την ποδηλασία, την ομορφιά της ζωής και τους ανθρώπους, ενώ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Φυσιολατρικού Ομίλου «Ο ΠΑΝ», ενώ συμμετείχε σε πεζοπορίες ακόμη και πριν λίγα χρόνια, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

Τις τελευταίες ημέρες, εισήχθη σε ιδιωτική κλινική μετά από πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε και άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας στο πλευρό του, την οικογένειά του.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών.