Σήμερα η προσυνεδριακή εκδήλωση της Νέας Αριστεράς στον Βόλο

Εκδήλωση στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου του κόμματος, διοργανώνει η Νέα Αριστερά Μαγνησίας, σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Κυψέλη στις 18.30, με θέμα “ενότητα στην δράση για την Δημοκρατία, την Ισότητα και την Ειρήνη”.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει με εισήγηση της βουλεύτριας Φλώρινας Πέτης Πέρκα και θα αφορά στις συνεδριακές θέσεις, στην πολιτική συγκυρία, στην εμπειρία από σημαντικές παρεμβάσεις σε κινηματικό επίπεδο, όπως ήτανοι πρωτοβουλίες αλληλεγγύηςστον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης και στις προτάσεις της Νέας Αριστεράςγια την ενότητα στην δράση των δυνάμεωνπου συγκρούονται με τον κυβερνητικό αυταρχισμόκαι τις ακραίες πολιτικές της ΝΔ οιοποίες οδηγούν στην αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού και στην συρρίκνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.