Θλίψη για τον θάνατο γιατρού στον Βόλο

Με βαθιά θλίψη η ιατρική κοινότητα και οι οικείοι του αποχαιρετούν τον Θεοφάνη Μπετσίστα, ιατρό – ψυχίατρο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Ο Θεοφάνης Μπετσίστας υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος την ιατρική επιστήμη, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στον χώρο της ψυχιατρικής και στη φροντίδα των συνανθρώπων του. Με την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά κυρίως με την ανθρωπιά και τη σεμνότητά του, άφησε βαθύ αποτύπωμα σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στις 12:10 μ.μ., στο Κ.Α.Ν. Ριτσώνας.

Στην απώλειά του θρηνούν η σύζυγός του Ελένη Φράγκου, η κόρη του Αικατερίνη, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς του.