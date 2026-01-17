Ανεμβολίαστοι έστησαν εικονοστάσι-«Για παντοτινές αξίες ζωής»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένα εικονοστάσι εις μνήμην αγώνος υγειονομικών τοποθετήθηκε έξω από την πύλη του γενικού νοσοκομείου Χανίων, στο σημείο όπου για μήνες βρισκόταν η σκηνή των εργαζομένων που είχαν βρεθεί σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού τα χρόνια της πανδημίας.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, στην σχετική ταμπέλα που το συνοδεύει, αναγράφεται: «Μνήμη αγώνος υγειονομικών. Από 1.9.2021 έως 31.12.2022 λόγω μη εμβολιασμού έναντι covid -19. Για παντοτινές αξίες ζωής. Για να κρατηθεί ο άνθρωπος! Οντότητα σεβαστή! Κορωνίδα της δημιουργίας!»