15χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε 17χρονο έξω από καφετέρια – «Μου είπε τι κοιτάς, και τον μαχαίρωσα»

Στην Κωνσταντινούπολη

Ένα αδιανόητο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που κατέληξε σε δολοφονία έχει σοκάρει την Τουρκία αφού 15χρονος σκότωσε έναν 17χρονο έξω από καφετέρια σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη η στιγμή της δολοφονίας, λίγα δευτερόλεπτα αφού ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχθηκε ένα χτύπημα από μαχαίρι με αποτέλεσμα αρχικά να ζαλίζεται και στη συνέχεια να πέσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον 15χρονο δράστη όλα συνέβησαν επειδή ο 17χρονος του είπε «τι με κοιτάς;» και κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος του.

Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου 2026, «όταν έκανε την κίνηση αυτή, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μια φορά στο στομάχι».

Μετά το μαχαίρωμα, φίλοι του ανήλικου δράστη του είπαν να τους δώσει το φονικό όργανο το οποίο πέταξε στο έδαφος και το βρήκαν στη συνέχεια οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον 15χρονο, το 17χρονο θύμα «μου ήταν παντελώς άγνωστο, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ».

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με πολύ σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Θέλω δικαιοσύνη για τον Άτλας μου. Δεν είναι απλοί 15χρονοι, είναι 15χρονοι εγκληματίες» είπε η μητέρα του 17χρονου η οποία περιέγραψε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έμαθε το τραγικό νέο από τον δίδυμο αδελφό του Άτλας που την πήρε τηλέφωνο και της είπε «μαμά, ο αδελφός μου… Τον μαχαίρωσαν και πεθαίνει, τρέξε». «Το παιδί μου άντεξε μόλις μισή ώρα» πρόσθεσε η χαροκαμένη μάνα.