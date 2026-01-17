Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Θεός ζητά την αγάπη της καρδιάς μας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Αντωνίων στην Αγιά

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίων Αγιάς λειτούργησε σήμερα ο Σεβ.Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία των Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστου Κέλλα, της Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας κ. Ανδριάνας Κομήτσα, του Δημάρχου Αγιάς κ. Αντωνίου Κουντάρα, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οι κληρικοί της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αγιάς, πλήθος ευλαβών πιστών από τη γύρω περιοχή, μεταξύ των οποίων και μαθητές από σχολεία της περιοχής.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος, απευθυνόμενος με απλό και κατανοητό λόγο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά που παρευρίσκονταν στον ναό, αναφέρθηκε στη μορφή και το παράδειγμα των Αγίων που εορτάζουν σήμερα, κάνοντας ειδική μνεία στον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, τον Άγιο Αντώνιο τον Νέο, τον Νεομάρτυρα Γεώργιο των Ιωαννίνων και τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πρόσωπα διαφορετικών εποχών και πορειών ζωής, τα οποία όμως ενώνονται από την κοινή τους αγάπη προς τον Χριστό, επισημαίνοντας ότι «η Εκκλησία τιμά Αγίους από κάθε εποχή και κάθε κοινωνική θέση, γιατί η αγιότητα είναι πρόσκληση για όλους, ο Θεός δεν ζητά να κάνουμε όλοι ό,τι έκαναν οι μεγάλοι ασκητές, αλλά να Τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά».

Στην συνέχεια ο Σεβ. Ιγνάτιος αναφερόμενος στις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής, επεσήμανε ότι «ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου σήμερα είναι ο φόβος», καλώντας μικρούς και μεγάλους να καλλιεργούν την ενότητα και τη μεταξύ τους αγάπη, οι ενωμένοι άνθρωποι μπορούν να διορθώνουν τα λάθη και να προχωρούν με ελπίδα». Στο ίδιο πλαίσιο, απευθυνόμενος ιδιαίτερα στα παιδιά, στάθηκε στο φαινόμενο του εκφοβισμού, τονίζοντας ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην πίεση προς τον αδύναμο, αλλά στη στήριξη και την προστασία του, επισημαίνοντας ότι ο Χριστός στέκεται πάντοτε δίπλα σε εκείνους που δυσκολεύονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι «μπορεί να αποτελεί εργαλείο χρήσιμο, ποτέ όμως δεν μπορεί να αγαπήσει τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει ψυχή», καλώντας τα παιδιά να κρατήσουν ζωντανή την πίστη, την προσευχή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα όλοι μαζί να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές «μια πατρίδα ελεύθερη, ενωμένη και με ζωντανή πίστη».



Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αγιάς στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού, όπου τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τίμησε τον π. Ρίζο Κομήτσα για την ανιδιοτελή διακονία του, αναφερόμενος με θερμά λόγια στον ζήλο, την ταπείνωση και τον βαθύ πόθο του για την ιερωσύνη, επισημαίνοντας ότι η πορεία του αποτελεί ζωντανή μαρτυρία αγάπης προς την Εκκλησία και τον τόπο του. Τέλος, ευχήθηκε στον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνιο Κουντάρα για την ονομαστική του εορτή, καθώς και στον Αρχιερατικό Επίτροπο Αγιάς π. Αθανάσιο Μάκρη για την αυριανή του εορτή, ευχόμενος υγεία, δύναμη και καρποφόρα διακονία.