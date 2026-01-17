Νέα απάτη στη Θεσσαλία- Ζήτησαν να… φωτογραφίσουν τα κοσμήματά της

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα και άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 7-01-2026 στα Τρίκαλα, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα και προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα που είχε στην οικία της, προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη του «δήθεν» για να τα φωτογραφίσει.

Στη συνέχεια, μετέβη έξω από την οικία της ο υποτιθέμενος συνεργάτης του, παραλαμβάνοντας διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή. Από την διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, ο προαναφερόμενος που μετέβη στην οικία της παθούσας τυγχάνει ο ταυτοποιημένος ημεδαπός δράστης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, προς αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών, συνιστά:

μην πείθεστε όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας ζητάει χρήματα ή τιμαλφή ή προς καταγραφή κοσμήματα,

να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας,

μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος (βλάβη ηλεκτρικού ρεύματος, ανελκυστήρα κ.λπ.) εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει,

να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.),

σε τέτοιες περιπτώσεις, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι,

επισημαίνεται ότι δεν χρησιμοποιείται η πρακτική από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες να μεταβαίνουν υπάλληλοί τους σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν,

να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.),

να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Σημειώνεται ότι μέθοδοι απατών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι καθώς και συμβουλές υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr , και ειδικότερα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές».

Επιπλέον, πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://cyberalert.gr.