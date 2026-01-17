Τριαντόπουλος: Πρόταση προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πρόταση προς αξιολόγηση για την τουριστική προβολή της Μαγνησίας, απέστειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, σε συνέχεια ενημερωτικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα με θέμα: «Παρουσίαση επικοινωνιακού τουριστικού προγράμματος της ΠΕ Μαγνησίας». Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε από ειδικούς με τους οποίους συνεργάζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας η στρατηγική που ακολουθείται για τον σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών, με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Μαγνησίας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης, ο Περιφερειάρχης ζήτησε από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση, με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό του προωθητικού υλικού που βρίσκεται υπό προετοιμασία. Προς τον σκοπό αυτό, την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026, ο βουλευτής Μαγνησίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους φορέων του τουριστικού κλάδου της Μαγνησίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, κ. Γεώργιος Ζαφείρης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Μαγνησίας, κα Ευαγγελία Διανελλάκη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Μαγνησίας, κ. Αθανάσιος Σιμώτας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματικών Σκαφών Μαγνησίας, κ. Παναγιώτης Χαρατζής, και κατά τη διάρκεια αυτής καταγράφηκαν προτάσεις και παρατηρήσεις που, κατά την εκτίμησή τους, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προωθητικού υλικού.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σε συνέχεια του αιτήματος του Περιφερειάρχη, αλλά και της συνάντησης εργασίας με τους φορείς του τουριστικού κλάδου της Μαγνησίας, σημείωσε πως «η συνεργασία όλων μας δύναται να φέρει τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνέχεια και της σχετικής πρόσκλησης, υπέβαλλα προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας μία πρόταση, σε συνέχεια συνεργασία και με τους φορείς του τουρισμού στη Μαγνησία, για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Μαγνησίας. Πρόταση με πέντε κατευθύνσεις προς αξιολόγηση από τους ειδικούς. Και, φυσικά, παραμένουμε σε συνεργασία και στη διάθεση όλων για το καλό του τόπου μας».

Η κατατεθείσα πρόταση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά και από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου της Μαγνησίας περιλαμβάνει πέντε (5) κατευθύνσεις προς αξιολόγηση από τους ειδικούς και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις προς αξιολόγηση είναι: (1) η δημιουργία διακριτών video, ένα για την ηπειρωτική Μαγνησία και ένα για τα νησιά των Βορείων Σποράδων λόγω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μεταξύ των περιοχών, (2) η αξιοποίηση και διατήρηση του “VolosPelion” ως όρου που χαίρει αναγνωρισιμότητας μέσα από συντονισμένες πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, επεκτείνοντας το – ενδεχομένως – σε “VolosPelion+” ώστε να εμπεριέχονται και περιοχές των Δήμων Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου, (3) η έμφαση στον Άνθρωπο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συνεισφορά του ανθρώπινου παράγοντας στο τουριστικό προϊόν της περιοχής μας (φιλοξενία, γαστρονομία κ.α.), (4) η ανάδειξη της Μαγνησίας ως προορισμού 365 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως οι Δήμοι της ηπειρωτικής Μαγνησίας έχουν τουριστικό προϊόν και προορισμούς που ενδείκνυνται και για τις τέσσερις εποχές του έτους και, (5) η έμφαση στο Πράσινο και Μπλε, καθώς τόσο ο αστικός ιστός των Δήμων της ηπειρωτικής Μαγνησίας, όσο και οι μη αστικές περιοχές τους σχετίζονται άμεσα με το υδάτινο στοιχείο και το φυσικό και δασικό περιβάλλον. Τέλος, σημειώθηκε πως το τουριστικό προϊόν των νησιών των Βορείων Σποράδων, μιας και διαφοροποιείται από αυτό της ηπειρωτικής Μαγνησίας, χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και συνεργασία με τους ειδικούς.