Παράσταση του «Αθέμιτος» και την Δευτέρα

Μία ακόμη παράσταση θα δοθεί την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 από την ομάδα “Αθέμιτος” με την νέα παραγωγή “Εκεί που φυτρώνει ο Αγριος Σπόρος” λόγω και του αυξημένου ενδιαφέροντος από το κοινό.

Οι παραστάσεις δίνονται στο θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής στις 9 το βράδυ. Αρχισαν την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα. Τα εισιτήρια την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν εξαντληθεί. Διαθεσιμότητα υπάρχει για τις δύο άλλες παραστάσεις.

Η ‘Θεατρική Σκηνή Δικηγόρων Βόλου & Συνεργαζομένων – ΑΘΕΜΙΤΟΣ’ παρουσιάζει τη νέα της θεατρική παραγωγή ‘Εκεί που φυτρώνει άγριος σπόρος’ σε κείμενο του Γιάννη Τσίρου (πρωτότυπος τίτλος ‘Άγριος σπόρος’).

Το κείμενο πραγματεύεται με τρόπο ρεαλιστικό και ανάγλυφο μια λαϊκή, επαρχιώτικη οικογένεια, με όλα τα δομικά χαρακτηριστικά και προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, ιδίως μετά την ‘κρίση’ του 2010.

Περίληψη

Ο νεαρός Γερμανός Βόλφγκαγκ-Ράϊνερ κάνει αλητοτουρισμό στην Ελλάδα και φτάνει σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό και την αράζει στο Αμμούδι, μια μικρή, άγρια, παραδείσια παραλία. Εκεί έχει στήσει, 9 χρόνια τώρα, μια αυθαίρετη κατασκευή, που θέλει να την ονομάζει καντίνα, ο Σταύρος, ένας 50άρης ‘ξερόλας’ και πεισματάρης ντόπιος. Μαζί με την 20χρονη κόρη του παλεύουν, στ’ αλήθεια, πολύ σκληρά για να επιβιώσουν. Για δυό πιάτα φαΐ τον χειμώνα και τους αλλεπάλληλους λογαριασμούς, πρόστιμα και προσαυξήσεις που τους σφίγγουν την αναπνοή.

Ο νεαρός -που είναι στην πραγματικότητα γόνος βιομηχάνων στη Γερμανία- εξαφανίζεται, οι γονείς του καταφθάνουν με συνοδεία κάποιου Χέρμαν, ειδικού εγκληματολογικού ερευνητή κι αρχίζουν τις έρευνες. Οι τελευταίοι που τον είδαν, είναι ο Σταύρος και η κόρη του. Οι υποψίες μοιραία πέφτουν πάνω τους. Ο αστυνόμος του χωριού, αν και οικογενειακός τους φίλος, συμμετέχει στο βαρύ κλίμα εναντίον τους και στις ανακρίσεις. Η κοινωνία του χωριού έχει διχαστεί. Η λύση του μυστηρίου, επί σκηνής…

Το έργο έχει κλασσική δομή αστυνομικού μυστηρίου και δι’ αυτού ξεδιπλώνονται κοινωνικές καταστάσεις και προσωπικές συμπεριφορές, με σπουδαία κορύφωση προς την λύτρωση ή την καταστροφή! Εξαρτάται πως το βλέπει κανείς…

Ο συγγραφέας

Ο Γιάννης Τσίρος γεννήθηκε στο νομό Μεσσηνίας και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε σχέδιο, φωτογραφία και μουσική. Στο διάστημα 1991-93 παρακολούθησε μαθήματα στο τμήμα θεατρολογίας. Εργάστηκε στη δημοσιογραφική φωτογραφία, στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση και ως μουσικός. Ενδεικτική εργογραφία του :

«Αξύριστα πηγούνια» (θεατρικό) Διάκριση: Α΄ κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα στο θεατρικό διαγωνισμό τού Υπουργείου Πολιτισμού το 2004

«Τα μάτια τέσσερα» (θεατρικό) Διάκριση: βραβείο Δραματουργίας Κάρολος Κουν 2010

«Ελεύθερα ύδατα», «Ημέρα Κυρίου», «Κανόνια και τρομπέτες» (θεατρικά)

«Το φως που σβήνει» (ταινία μεγάλου μήκους, με συνεργασία συγγραφής). «Ο εχθρός μου» (ταινία μεγάλου μήκους).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία : Αλέξανδρος Κοσμάς

Ηθοποιοί : Δημήτρης Κουτσοδημήτρης, Ρωξάνη Ξηροφώτου, Αποστόλης Κλειδωνάρης

Σκηνογραφία – κατασκευές : Ταταριώτης Γιώργος, Όμηρος Κάπρι

Φροντιστήριο : Μαρίνα Μπερτζέμη, Βανέσσα Μπουλταδάκη

Πρωτότυπο τραγούδι ‘Άγριος σπόρος’ : Γιάννης Πάτρας

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, διαρκεί 85΄ χωρίς διάλειμμα, τιμή εισόδου 5 ευρώ.

Πληροφορίες – κρατήσεις : 6975.932.969

Προπώληση εισιτηρίων : Γραφεία Δ.Σ.Β. – Δικαστικό Μέγαρο (πλ. Ελευθερίας) ώρες 10 π.μ. – 2 μ.μ. τηλ. 24210-21992 και FUNLANDIA (28ης Οκτωβρίου 33 και Μεταμορφώσεως) ώρες 10 π.μ. – 2 μ.μ. και 5 – 9 μ.μ., τηλ. 2421-21-8237.