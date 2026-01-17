Έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε τρίχρονο κοριτσάκι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής ένα κοριτσάκι τριών ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το κοριτσάκι που διέμενε σε χωριό του δήμου Τυρνάβου, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από όχημα που έκανε όπισθεν. Το αυτοκίνητο φέρεται να οδηγούσε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Πηγή: onlarissa.gr