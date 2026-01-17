Θλίψη στη Μαγνησία-Έφυγε από την ζωή ο πατέρας Ευστάθιος Τρικεριώτης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ξινόβρυσης, συνελθόν εκτάκτως μετά την θλιβερή είδηση της κοιμήσεως του μακαριστού Ιερέως πατρός Ευσταθίου Τρικεριώτη, ο οποίος επί μία δεκαετία (10 έτη) εποίμανε και διηκόνησε με υπευθυνότητα, καλοσύνη και φιλαδελφία την Ενορία Ξυνόβρυσης, ομοφώνως αποφασίζει:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του μακαριστού πατρός Ευσταθίου, ευχόμενοι ο Θεός της παρακλήσεως να τους ενισχύει και να τους παρηγορεί.

Να τιμηθεί η μνήμη και η ιερατική του διακονία, η οποία άφησε παρακαταθήκη πίστεως, απλότητας και φιλότιμου στο εκκλησιαστικό και κοινωνικό σώμα της Ενορίας.

Να παραστεί σύσσωμο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο στην Εξόδιο Ακολουθία.

Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του μακαριστού Ιερέως, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και των κατοίκων του χωριού.

Να τελεσθούν Ιερά Μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.

Το παρόν Ψήφισμα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού, να δημοσιευθεί στον Τύπο και να κοινοποιηθεί στα τοπικά διαδικτυακά μέσα ενημερώσεως.

Αιωνία του η μνήμη.

Ο Κύριος να τον κατατάξει “ἐν χώρα ζώντων”, μετά των δικαίων και των ιερέων Του.

Εν Ξυνόβρυση, τη 17 Ιανουαρίου 2026

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ξυνόβρυσης