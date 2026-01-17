Αυτός είναι ο νεαρός Θεσσαλός που διαπρέπει στο Άμστερνταμ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η πεποίθηση ότι οποιοσδήποτε μπορεί να πετύχει, απ’ οποιοδήποτε κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, υπάγεται στην έννοια του αμερικανικού ονείρου. Αυτό κυνηγάει και ο Πάρης Τ. (κατά κόσμον Rispa), ο νεαρός Λαρισαίος, ο οποίος διανύοντας το 21ο έτος της ζωής του, μεγαλώνοντας στη συνοικία Αβέρωφ… βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια στην Ολλανδία. Το ταξίδι του ξεκίνησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Minerva Academy στο Χρόνινγκεν, ενώ πλέον αναπόφευκτα έχει καταλήξει στην πρωτεύουσα, το Άμστερνταμ.

Παιδί των «Εκδόσεων του Κάμπου», του τοπικού πολιτισμικού φορέα που διατηρεί την τέχνη των κόμιξ αναλλοίωτη στην πόλη, ήξερε από μικρός πως επιθυμεί να βιοποριστεί από τις προσωπικές του δημιουργίες και τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Και επειδή στην Ελλάδα το εν λόγω εγχείρημα αποτελεί κομμάτι δύσκολο και απαιτεί μεγάλη δόση τύχης, όντας στοχοπροσηλωμένος αποφάσισε να αποχωρήσει στα 18 του με προορισμό τις Κάτω Χώρες.

Μπορεί ακόμη να μην έχει κατακτήσει την κορυφή του Έβερεστ, αλλά δεδομένου του νεαρού της ηλικίας του, έχει πετύχει επιτεύγματα τα οποία πολλοί συνάδελφοι του θα επιθυμούσαν να διαθέτουν στο παλμαρέ τους. Χαρακτηριστικότερο όλων, η δημιουργία εξωφύλλου για το άλμπουμ «Soul» του θρυλικού Αμερικανού ράπερ, Fredro Starr, μέλος των Onyx.

Για όσους εύλογα μπορεί να μη γνωρίζουν τι εστί ο εν λόγω καλλιτέχνης, αρκεί να αναλογιστούν ότι απαριθμεί κομμάτια με δεκάδες εκατομμύρια προβολές (βλ. Slam), και πολυσύνθετη παρουσία στο star system των ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμμετοχή του ως ηθοποιός σε ταινία του Χολιγουντιανού σκηνοθέτη, Spike Lee.

Αναφορικά με το πως προέκυψε η εν λόγω σύμπραξη, ο Πάρης μίλησε στο onlarissa.gr, εξιστορώντας: «Έιχα ανεβασει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σχεδιο, ως απλός fan και εν τέλει μου εστειλε μήνυμα η ομάδα του, ζητώντας μου να το προσαρμώσω, ώστε να το χρησιμοποιήσει ο Fredro Starr».

Βέβαια το πολυσύνθετο έργο του δε σταμάτησε εκεί, καθώς ο νεαρός Visual Artist, προσέθεσε και τη φωτογραφία στην επαγγελματική του δραστηριότητα, ενώ στο μικρό χρονικό διάστημα που ασχολείται με τον φακό έχει ήδη προλάβει να απαθανατίσει σημαντικούς εγχώριους καλλιτέχνες, όπως ο DJ Eversor.

Τελευταία, κυκλοφόρησε φωτογραφία του με έναν άλλο ράπερ, ο οποίος κάνει διεθνή καριέρα ορμώμενος από την Αγγλία, όντας ιδιαίτερα διαδεδομένος στη νεολαία της «Γηραιάς Ηπείρου». Πρόκειται για τον SL (βλ. Tropical, 77 εκ. προβολές)… ενώ ερωτόμενος για το πως προέκυψε αυτή η συνάντηση, απάντησε: «Απλώς του έστειλα μήνυμα, καθώς είχα μάθει ότι θα έρθει στην Ολλανδία και έτσι έγινε. Συμφώνησε να συναντηθούμε και τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

Το πιο σημαντικό του επίτευγμα ωστόσο είναι ότι δεν ξέχασε τους φίλους και τις φίλες από τη γενέτειρα του, ούτε όμως και την πόλη αυτή καθ’ αυτή. Τουλάχιστον αυτό μαρτυρούν οι συνεργασίες που πραγματοποιεί ακόμη, με τοπικούς καλλιτέχνες, προσπαθώντας να τους βοηθήσει – είτε από απόσταση – είτε από κοντά.

Μάλιστα όπως μαρτυρά ο ίδιος, σχεδιάζει να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του… όχι για να γίνει μόνιμος κάτοικος, αλλά για να παρουσιάσει το πρώτο του photobook σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και… φυσικά στη Λάρισα. Ο τίτλος του πρότζεκτ θα φέρει την επωνυμία «30 – 31», με άλλα λόγια οι τηλεφωνικοί κωδικοί με τους οποίους ξεκινούν οι αριθμοί σε Ελλάδα και Ολλανδία, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρότζεκτ αναμένεται να ανακοινωθούν στο εγγύς μέλλον.

Πηγή: Αντώνης Νιανιάς, onlarissa.gr