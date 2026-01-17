Έκοψαν βασιλόπιτα οι πυροσβέστες- «Είστε τιμή για τον τόπο μας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα των Πυροσβεστών ευλόγησε σήμερα, 17/1, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας στα Μελισσάτικα. Στην εκδήλωση παρέστη ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας, Αρχιπύραρχος κ. Νικόλαος Ιερεμίας, αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη σύντομη ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε: «Δεν το έχετε ανάγκη εσείς, εμείς έχουμε ανάγκη να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το έργο που επιτελείτε. Καλοκαίρι και χειμώνα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, για να νιώθουμε όλοι ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και προσευχόμαστε για εσάς και τις οικογένειές σας. Είστε τιμή για την πατρίδα και τον τόπο μας. Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και δύναμη.» Στο τέλος της εκδήλωσης παρέθεσε γεύμα στην αίθουσα «Ιωλκός», ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής προς όλους τους πυροσβέστες για την πολύτιμη και διαρκή προσφορά τους.