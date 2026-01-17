Ο Βόλος τραγουδά και τιμά τον Σταύρο Κουγιουμτζή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μια μεγάλη μουσική παράσταση-συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου»

Μια μαγική βραδιά θα ζήσει το φιλόμουσο κοινό του Βόλου την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 8.00 μ.μ, στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» , αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη ,που αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, με μια ονειρική μουσική παράσταση με τίτλο «Άσε με πάλι να σου πω..!» και με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών , μουσικών, χορωδών, χορευτών και με την παρουσία της συζύγου του Στ. Κουγιουμτζή, η οποία και έχει προσκληθεί.

Στην εκδήλωση αυτή θα τιμηθεί , επίσης, ο εμβληματικός μαέστρος Γιάννης Καρκάλας, με σπάνιες σπουδές εντός και εκτός Ελλάδος, για την τεράστια προσφορά του, επί δεκαετίες, στην Ελληνική Χορωδιακή μουσική .και ιδιαίτερα στα μουσικά πράγματα της Θεσσαλίας, συνεργαζόμενος με πολλές χορωδίες, εξαίρετους ερμηνευτές και ορχήστρες, ταξιδεύοντας της Ελληνική μουσική, στην καλύτερή της εκδοχή, σε όλο τον κόσμο (με δική του ενορχήστρωση και ευθύνη κυκλοφόρησε το μουσικό CD “Τα λόγια της Καρδιάς», με τα ομορφότερα τραγούδια του συνθέτη Στ. Κουγιουμτζή). .

Ο Σταύρος Κουγιουμτζής υπήρξε ένας από τους πιο ευαίσθητους και ουσιαστικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Μελωδίες λιτές και βαθιά συγκινητικές, στίχοι που μιλούν για τον άνθρωπο, την αγάπη, τη μοναξιά και την ελπίδα, σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική μουσική και αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών.

Οι εμπνευστές της συναυλίας αυτής Ν. Χιώτογλου ( «Ρυθμός») και Κώστας Σκριάπας ( Δίκτυο «Περραιβία») δήλωσαν τα εξής:

“Στη συναυλία θα παρουσιαστούν μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του, που έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες και έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική μας μνήμη. Το αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει τόσο το λυρικό όσο και το κοινωνικό στοιχείο του έργου του, τιμώντας την καλλιτεχνική και ανθρώπινη παρακαταθήκη του. Μελωδίες λιτές, βαθιά ανθρώπινες και διαχρονικές, τραγούδια που μίλησαν για την αγάπη, τη μοναξιά, τη μνήμη και την ελπίδα, ζωντανεύουν σε ένα αφιέρωμα που τιμά το έργο και την ευαισθησία ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Μέσα από γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, η συναυλία επιχειρεί να αναδείξει τη λυρική και κοινωνική διάσταση του έργου του Σταύρου Κουγιουμτζή, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά συγκίνησης και νοσταλγίας».

Την εκδήλωση , συνδιοργανώνουν η ορχήστρα «Ρυθμός», το Δίκτυο ‘Περραιβία» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών, για να τιμηθεί με τον καλύτερο τρόπο και όπως του αξίζει, ένας μεγάλος δημιουργός ,που συνδιαμόρφωσε, μαζί με άλλους μεγάλους συνθέτες, το νεότερο μουσικό μας πολιτισμό και που δικαιούται από όλους μας και της αναγνώρισης και του σεβασμού, όπως είναι ο Σταύρος Κουγιουμτζής.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ορχήστρας/πιάνο

Νίκος Χιώτογλου

Σολίστ:

Θάνος Ματζίλης, Κώστας Ζεμπίλας

Συμμετέχει η Πολυφωνική Χορωδία Βόλου

Διευθύνει ο βραβευμένος μαέστρος Γιάννης Καρκάλας

Ορχήστρα «Ρυθμός»

Μιχάλης Καζάνας –Μπουζούκι

Γιώργος Καπανιάρης- μπουζούκι

Χρήστος Δασκαλόπουλος –βιολί

Σταύρος Κουσκουρίδας-κλαρίνο

Ραφαήλ Μέτα-Κιθάρα

Ρίτα Ζωβοΐλη-κανονάκι

Δημήτρης Πολύζος-τύμπανα

Γιάννης Καραμανιώλας-μπάσο

Επιμέλεια Βιντεοπροβολών: Ελένη Παπαθανασίου-Δημοσιογράφος

Η προπώληση θα αρχίσει τις επόμενες μέρες από την Ticketservices.gr και από τον Μουσικό Οίκο ΚΕΧΑΪΔΗ -28ης Οκτωβρίου 118Α-Τηλεφ. 24210-37891 ( Θα ανακοινωθεί σύντομα)

Πληροφορίες: Κων. Σκριάπας Τηλ. 6974-881944 -Δίκτυο «Περραιβία» E-Mail: skriapask@gmail.com .