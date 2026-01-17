Το σπίτι του κάηκε, αλλά δεν έμεινε μόνος: Η άμεση κινητοποίηση του Δήμου Αλμυρού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Δήμου Αλμυρού μετά την ολοσχερή καταστροφή κατοικίας συμπολίτη από πυρκαγιά. Με εντολή του Δημάρχου Αλμυρού Δημήτρη Εσερίδη, ο οποίος απουσίαζε στην Αθήνα, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση και να συντονίσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Ήδη, από τον Δήμο Αλμυρού έχει αποσταλεί συνεργείο για την αποκατάσταση της στέγης, ενώ έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν, με μέριμνα του Δήμου, όλες οι αναγκαίες εργασίες και επισκευές στο εσωτερικό της οικίας, όπως ελαιοχρωματισμοί και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η κατοικία να καταστεί εκ νέου βιώσιμη και λειτουργική το συντομότερο δυνατό, ώστε η περιπέτεια που βίωσε ο συνδημότης να περιοριστεί σε μια δύσκολη ανάμνηση.

Όπως επισημαίνεται από τη Δημοτική Αρχή Αλμυρού, η κοινωνική ευαισθησία, η αλληλεγγύη και η ουσιαστική φροντίδα προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη αποτελούν βασική προτεραιότητα και εκφράζονται μέσα από έμπρακτες παρεμβάσεις και όχι απλώς μέσα από διακηρύξεις.