Μητσοτάκης: Χαίρομαι για τα αλκοτέστ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της αυστηροποίησης των ελέγχων στους δρόμους, μιλώντας στον Alpha και στο Νίκο Μάνεση, με αιχμή τα αλκοτέστ, τη νέα φιλοσοφία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο επιβολής του νόμου.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των νεκρών, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά καταγράφεται μετρήσιμη βελτίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό.

Όπως τόνισε, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αρκεί να υπάρξει συνέπεια στην εφαρμογή του νόμου και αλλαγή νοοτροπίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι για χρόνια τα τροχαία αντιμετωπίζονταν σχεδόν ως ένα «εθνικό πρόβλημα χωρίς λύση», κάτι που πλέον αρχίζει να ανατρέπεται μέσα από συστηματικούς ελέγχους και εκπαίδευση.

«Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι προβλήματα τα οποία θεωρούσαμε περίπου άλυτα, αρχίζουν και αντιμετωπίζονται. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα των Ελλήνων, είναι θέμα εκπαίδευσης και εφαρμογής του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρήση καμερών και στην αυτοματοποίηση των κλήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια παρεμβάσεων ή «διευκολύνσεων». Η τεχνολογία, όπως είπε, λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας δικαιοσύνης και πειθαρχίας.

«Υπάρχουν ήδη κάμερες που στέλνουν αυτόματα την κλήση και δεν παρεμβαίνει κανείς. Δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να πεις “σβήσε μου την κλήση”», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι αυτή η αίσθηση βεβαιότητας του ελέγχου οδηγεί σταδιακά σε αλλαγή συμπεριφοράς, καθώς οι οδηγοί γνωρίζουν ότι το κράτος είναι παρόν και επιβάλλει τον νόμο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τον οδηγό, αλλά και τους συνεπιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Αν παρανομήσεις στον δρόμο, δεν θέτεις μόνο σε κίνδυνο τη δική σου ζωή. Θέτεις σε κίνδυνο και τη ζωή άλλων», τόνισε με έμφαση.

Ξεχωριστό βάρος έδωσε στο ζήτημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, δηλώνοντας ανοιχτά την ικανοποίησή του για την ένταση και τη συχνότητα των αλκοτέστ, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Όπως είπε, οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των ελέγχων και τους αντιμετωπίζουν θετικά.





«Χαίρομαι για τα αλκοτέστ. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά οι πολίτες λένε μπράβο. Λίγοι είναι αυτοί που γκρινιάζουν, γιατί έτσι θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα γενιά, επισημαίνοντας ότι η κουλτούρα «αν οδηγούμε, δεν πίνουμε» αρχίζει να εμπεδώνεται σταδιακά. Όπως σημείωσε, η αλλαγή συνειδήσεων δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μέσα από σταθερούς κανόνες, έλεγχο και εκπαίδευση.

«Έτσι αλλάζουν οι συνειδήσεις και έτσι τελικά σώζονται ζωές», κατέληξε, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής φιλοσοφίας γύρω από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια.

Πηγή: https://www.newsauto.gr/