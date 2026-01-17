Λευκό τοπίο στο Πήλιο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία

Πτώση της θερμοκρασίας και ασθενείς χιονοπτώσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη Μαγνησία, με το τοπίο στα Χάνια Πηλίου να ντύνεται στα λευκά. Η χιονόπτωση, ωστόσο, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση και μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινότητα και τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το ύψος του χιονιού στα Χάνια δεν ξεπερνά τους πέντε πόντους, ενώ το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, χωρίς να απαιτούνται αλυσίδες.

Στην κορυφή του Πηλίου συνεχίζονται κατά διαστήματα οι χιονοπτώσεις, ωστόσο οι ποσότητες χιονιού δεν είναι επαρκείς ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη χιονοκάλυψη για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου.

Οι καιρικές συνθήκες παρακολουθούνται, με τις Αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση επιδείνωσης του καιρού.