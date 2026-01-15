Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Ήταν μικρότερη αδελφή της Βασίλισσας Σοφίας.
Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 η πριγκίπισσα Ειρήνη, στη Μαδρίτη. Ήταν μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε, πριγκίπισσα Ειρήνη απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο βασιλιάς και η βασίλισσα και η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ., σήμερα, στο Παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Σοφία ανέβαλε αυτή την εβδομάδα όλες τις υποχρεώσεις της για να παραμείνει στο πλευρό της, δεδομένης της σοβαρότητας της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.

