Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 η πριγκίπισσα Ειρήνη, στη Μαδρίτη. Ήταν μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε, πριγκίπισσα Ειρήνη απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο βασιλιάς και η βασίλισσα και η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ., σήμερα, στο Παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Σοφία ανέβαλε αυτή την εβδομάδα όλες τις υποχρεώσεις της για να παραμείνει στο πλευρό της, δεδομένης της σοβαρότητας της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.