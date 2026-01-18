Κλειστά τα σχολεία στις Μηλιές λόγω χιονιού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Μηλεών, με απόφαση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου. Η απόφαση ελήφθη λόγω των έντονων χιονοπτώσεων που σημειώνονται στην περιοχή, οι οποίες καθιστούν δύσκολη και επισφαλή τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.