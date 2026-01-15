Έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ και έσπασε το πόδι του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχε ο stand-up comedian Αλέξανδρος Χαριζάνης, οποίος έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ με αποτέλεσμα να σπάσει χαμηλά την σπονδυλική του στήλη αλλά και το αριστερό του πόδι.

Την είδηση έκανε γνωστή ο κωμικός μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οποίος μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως έπεσε από “ύψος περίπου δύο ορόφων”.

“Τέλεια μπήκε το 2026! Πριν από λίγες ημέρες έπεσα σε φρεάτιο ασανσέρ από ύψος περίπου 2 ορόφων και κατάφερα ο νίντζα να σπάσω σπονδυλική στήλη χαμηλά και το αριστερό πόδι, αναφέρει. Το αποτέλεσμα της πτώσης θα ήταν σίγουρα διαφορετικό αν έπεφτα με το κεφάλι ή χτυπούσα κάποιο ζωτικό όργανο αλλά την γλιτώσαμε. Τώρα έχει ακινησία και αγωγή για κάποιους μήνες, οπότε δυστυχώς οι προγραμματισμένες παραστάσεις θα μεταφερθούν για λίγο πιο μετά που θα μπορώ να περπατήσω. Οι εκπομπές στο ραδιόφωνο θα ξεκινήσουν λογικά νωρίτερα. Ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη, πραγματικά δεν είχα ιδέα”, συνέχισε.

Ενώ έκλεισε, διακωμωδώντας την κατάσταση στην οποία βρέθηκε, δίνοντας τις ευχές του για καλή χρονιά.

“Καλή χρονιά να έχουμε – και δεν πέφτουμε! (κυρίως σε φρεάτια ασανσέρ)”

Η ανάρτησή του