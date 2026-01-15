Ψηφίζεται στη Βουλή η νέα συμφωνία με την Hellenic Train – Επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, νέα τρένα και αυστηρές ρήτρες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην ανασυγκρότηση του ελληνικού σιδηροδρόμου προσβλέπει η νέα σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, η οποία ψηφίζεται σήμερα, Πέμπτη (15.01.2025), από τη Βουλή και προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ, καθώς και αυστηρές ρήτρες συμμόρφωσης για τον ιδιώτη πάροχο.

Η αναθεωρημένη συμφωνία με την της Hellenic Train, την οποία υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποτελεί συνέχεια της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας–Ιταλίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025, παρουσία των δύο πρωθυπουργών –Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι, με την ιταλική πλευρά (Ferrovie dello Stato) να αναλαμβάνει πλήρως τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Ειδικότερα, η νέα σύμβαση προβλέπει:

Προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων, συνολικού ύψους 308 εκατ. ευρώ – την πρώτη μεγάλη αγορά νέου τροχαίου υλικού στην Ελλάδα από το 2004.

Επενδύσεις 112 εκατ. ευρώ σε υποδομές, όπως αμαξοστάσια, εγκαταστάσεις συντήρησης και ψηφιακά συστήματα.

Αυστηρή ρήτρα καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αν τα νέα τρένα δεν έχουν παραδοθεί και τεθεί σε κυκλοφορία έως το τέλος του 2027.

Παράλληλα, ενσωματώνονται αυστηρότερες ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις, βλάβες και πλημμελή συντήρηση, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις προς τους επιβάτες σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής των δρομολογίων.

Κομβική καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή συστήματος γεωεντοπισμού για την παρακολούθηση των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο, αντικαθιστώντας το σημερινό έγχαρτο και αδιαφανές καθεστώς καταγραφής, γεγονός που ενισχύει τον έλεγχο, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Η υλοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να επιτρέψει τη δραστική μείωση του χρόνου ταξιδιού στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, σε λιγότερο από 3,5 ώρες, καθιστώντας το σιδηρόδρομο ανταγωνιστικότερο έναντι των οδικών και αεροπορικών μεταφορών.

Η σημερινή ψήφιση δεν αφορά μόνο μια νέα σύμβαση παραχώρησης, αλλά, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές, μια απόπειρα ουσιαστικής στροφής: από γενικόλογες δεσμεύσεις, σε μετρήσιμες υποχρεώσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κυρώσεις.