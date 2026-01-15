Διαζύγιο για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα μετά από 6 χρόνια γάμου

Τίτλοι τέλους στον γάμο του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα μετά από 8 χρόνια κοινής ζωής σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της HuffPost. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2019 στα Χανιά της Κρήτης, ενώ εκείνη τον είχε στηρίξει στη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος τον Δεκέμβριο σε συνέντευξή του στη HuffPost.

«Πρόκειται για ένα βελούδινο διαζύγιο» αποκαλύπτει άνθρωπος από το περιβάλλον του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα. «Έχουν χωρίσει από τον Οκτώβριο και μένουν εδώ και καιρόι χωριστά. Παρόλα αυτά όμως έχουν σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Εξακολουθούν να αγαπιούνται πολύ».

Την περίοδο των γιορτών ο 60χρονος πρωταγωνιστής ταξίδεψε μόνος του στη Νέα Υόρκη για να βρεθεί δίπλα στον γιο του Αλκιβιάδη, ενώ είχε ήδη καταθέσει την αίτηση για το διαζύγιο που θα είναι συναινετικό.

Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στα Χανιά το 2019.

Πηγή: https://www.huffingtonpost.gr/

 

 

