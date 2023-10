Η πορεία προς την κορυφή, τα «Φιλαράκια» και τα προβλήματα με το αλκοόλ

2 Shares Share Tweet

Τη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση πως ο αγαπημένος ηθοποιός Matthew Perry, ο γνωστός σε όλους Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών στο σπίτι του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times, η αστυνομία βρήκε τον Matthew Perry πεθαμένο μέσα σε μπανιέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, και έτσι ο Τσάντλερ από τα Φιλαράκια δεν είναι πια μαζί μας.

Ο Matthew Perry γεννήθηκε στο Γουίλιαμστον της Μασαχουσέτης στις 19 Αυγούστου του 1969. Ο πατέρας του ήταν επίσης ηθοποιός και η μητέρα του Καναδή δημοσιογράφος.

Στα 15 του μετακόμισε από την Οτάβα στο Λος Άντζελες για να ζήσει με τον πατέρα του και να ακολουθήσει το όνειρό του να γίνει ηθοποιός. Αφού τελείωσε το σχολείο πήρε ένα ρόλο στη σειρά Second Chance. Στη μεγάλη σκηνή έκανε το ντεμπούτο του το 1988 με την ταινία «A Night in the Life of Jimmy Reardon».

Το 1990 ανέλαβε ρόλο στην κωμική σειρά Sydney, ενώ το 1991 έκανε μια γκεστ εμφάνιση στα Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς. Το 1993 πρωταγωνίστησε στη σειρά Home Free.

Κάπου εκεί ο Matthew Perry βρέθηκε στο δρόμο της σειράς που ήταν στα σκαριά «Six of One». Αρχικά δεν επιλέχτηκε, όμως τελικά προστέθηκε στο καστ. Η σειρά αυτή τελικά ονομάστηκε «Φιλαράκια», και ο Matthew Perry ήταν η νεότερη προσθήκη και νεότερος σε ηλικία, αφού τότε ήταν 24. Έκανε πρεμιέρα το 1994.

Η επιτυχία ήταν τεράστια και μέχρι το 2002 το κάθε μέλος της 6μελούς παρέας έβγαζε 1 εκατομμύριο δολάρια το επεισόδιο!

Η πορεία του συνεχίστηκε σε σειρές και ταινίες, ωστόσο τίποτα από αυτά δεν πλησίαζε καν τα όσα έκανε με τα φιλαράκια. Ο ρόλος του Τσάντλερ πλέον τον ακολουθούσε παντού.

Είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ.

Το πρόβλημα με το αλκοόλ και ο θάνατος

Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας και πληροφορίες του TMZ.

Ήταν γνωστό πως μακριά από τις κάμερες όμως έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης. Κατά τον TMZ, δεν εντοπίστηκαν ουσίες στο σπίτι του από τους αστυνομικούς.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάθιου Πέρι προκάλεσε κατάπληξη όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος «κάθε βράδυ» στα γυρίσματα της σειράς, ενώ όπως είπε πολλά πράγματα δεν τα θυμάται, καθώς πολλές φορές ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.