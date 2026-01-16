«Σάρα Κρού»: Η νέα παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έρχεται τον Φεβρουάριο στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου»

Τί κάνει έναν άνθρωπο πραγματικά πλούσιο; «Η Σάρα Κρου» μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη θεατρική ματιά που αναδεικνύει όχι μόνο τη δύναμη της φαντασίας και της καλοσύνης, αλλά και τη βαθιά ανάγκη και προσπάθεια ενός παιδιού –και ιδιαίτερα ενός κοριτσιού– να σταθεί μόνο του και να ενδυναμωθεί μέσα σε έναν σκληρό κόσμο.

Η παράσταση αφηγείται την ιστορία της Σάρα, που μεγαλώνει σε ένα βικτωριανό οικοτροφείο και αρχικά αντιμετωπίζεται ως μια προνομιούχα «μικρή πριγκίπισσα», χάρη στον πλούτο και την κοινωνική θέση του πατέρα της. Όταν όμως εκείνος πεθαίνει ξαφνικά, η ζωή της Σάρα ανατρέπεται δραματικά. Χάνει κάθε προνόμιο και βρίσκεται στο έλεος της αυταρχικής διευθύντριας του σχολείου, κυρίας Μίντσιν.

Κλεισμένη στη σοφίτα και υποχρεωμένη να εκτελεί εξαντλητικές εργασίες, η Σάρα έρχεται αντιμέτωπη με τη βία, την κοινωνική αδικία και τη μοναξιά. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν εγκαταλείπει ποτέ την ακεραιότητα του χαρακτήρα της και την πίστη της σε ιδέες όπως η ενσυναίσθητη, το νοιάξιμο για τους άλλους και η ανιδιοτελής προσφορά. Η Σάρα δεν επιβιώνει απλώς· αντιστέκεται και εμπνέει. Με όπλα τη φαντασία, τη δίψα της για γνώση, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη, μετατρέπει την καλοσύνη σε επιλογή συνειδητής στάσης ζωής και αποδεικνύει ότι η πραγματική πριγκιπική λαμπερή υπόσταση δεν πηγάζει από τον πλούτο, αλλά από την αυτογνωσία και την ελευθερία.

Η «Σάρα Κρου» είναι μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που μιλά για την απώλεια, την αντοχή και τη γυναικεία ενδυνάμωση, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη κάθε παιδιού –και κάθε ανθρώπου– να διεκδικήσει τη θέση του στον κόσμο.

Κείμενο: Σοφιάννα Θεοφάνους

Σκηνοθεσία: Μαρία Ξανθοπουλίδου

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Κίνηση: Μαριέλα Νέστορα

Σκηνικό: Λουκάς Μπάκας, Φιλάνθη Μπουγάτσου

Κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη

Ειδικές κατασκευές- Σκηνικά Αντικείμενα: Άννυ Γαλανού

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Αναστασία Καβαλλάρη

Βοηθός Συνθέτη: Νικόλας Παπαθανασίου

Φωνητική προετοιμασία ηθοποιών: Σίλβυα Τσιμπανάκου

Παίζουν:

Μις Μίντσιν: Νιόβη Κωστοπούλου

Μις Αμέλια, Κυρία Με Τα Κάρβουνα: Ευτυχία Φαναριώτη

Ο Γαλατάς: Θανάσης Ζέρβας

Ραμ Ντας: Γρηγόρης Γαλάτης

Σάρα: Διονυσία Μπαλαμώτη

Μπέκι, Μικρή Ζητιάνα: Σελήνη Φιλιππιτζή

Ερμίνα: Μυρσίνη Καρματζόγλου

Λότι: Αλεξάνδρα Παπουτσάκη

Γκί: Γιάννης Λάμπρου

Συμμετέχουν από τη θεατρική ομάδα Θρυαλλίδα:

Φουρνάρισα: Εύα Κατούνια

Λαβίνια: Μαρία Γιάλβαλη

Συμμετέχει από τη θεατρική ομάδα ο 3ος όροφος:

Τζέσυ: Ζωή Κοτοπούλη

Συμμετέχει από το Τμήμα Μονωδίας του Δημοτικού Ωδείου Βόλου

Τενόρος: Δημήτρης Μητρίτσας

Συμμετέχει από τη σχολή χορού: Break a move

Μαθήτρια του οικοτροφείου, Έμιλυ: Ζωή Ζήμνα

Περαστικοί: όλος ο θίασος

Συμμετέχει ζωντανά 5μελής ορχήστρα σε μουσική διεύθυνση του μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Βόλου Ιωακείμ Μπαλτσαβιά, αποτελούμενη από τους μουσικούς:

– Ηλίας Χατζόγλου (πιάνο)

– Νάνσυ Χατζή (κοντραμπάσο)

– Κατερίνα Παπαϊωάννου (φλάουτο)

– Norbert Bouche (βιολί)

– Γεωργία Τσούτσουρα (κρουστά)

Καλλιτεχνική Διεύθυνση ΔηΠεΘε Βόλου: Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης

Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Φεβρουαρίου του 2026 και θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.00 το βράδυ, έως και τις 15 Μαρτίου 2026.

Θα πραγματοποιηθούν και ορισμένες παραστάσεις πρωινές για Σχολεία της Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.