Νοσοκομείο Βόλου: Η γρίπη έστειλε στη ΜΕΘ δύο ηλικιωμένους- Ο ένας παλεύει για τη ζωή του

Είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύονται δύο άντρες 70 και 71 ετών σε σοβαρή κατάσταση, με τον έναν από αυτούς να δίνει κυριολεκτικά μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, οι δύο άντρες έφτασαν στο Νοσοκομείο με συμπτώματα γρίπης. Γρήγορα διαπιστώθηκε πως νοσούν από γρίπη Τύπου Α η οποία όμως τους προκάλεσε και επιπλοκές.

Και οι δύο άντρες ήταν ανεμβολίαστοι για τη γρίπη και είχαν πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, με τον έναν να πάσχει από ΧΑΠ και διαβήτη και τον δεύτερο από σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

Η γρίπη αποδιοργάνωσε τελείως τον οργανισμό τους, με αποτέλεσμα να υποστούν έμφραγμα και να διασωληνωθούν, ενώ μεταφέρθηκαν στη Στεφανιαία Μονάδα. Επειδή η κατάστασή τους δεν έδειχνε σημάδια βελτίωσης, μεταφέρθηκαν στη ΜΕΘ, όπου και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Γεμάτες οι Παθολογικές- Να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα

Μιλώντας στο magnesianews.gr ο εντατικολόγος του Νοσοκομείου Βόλου κ. Γιάννης Κόκορης έστειλε το μήνυμα του εμβολιασμού για τη γρίπη, υπογραμμίζοντας ότι ο ιός είναι μεταδοτικός και ακόμη και τώρα ειδικά οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και όσοι πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα, εάν δεν έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, θα πρέπει να το κάνουν, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες των επιπλοκών.

Ο ίδιος σημείωσε πως οι Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου είναι γεμάτες περιστατικά, ενώ υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανεμβολίαστων με υποκείμενα νοσήματα, που βρίσκονται σε βαριά κατάσταση.

Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου