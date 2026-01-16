Τίτλοι τέλους για το Caricia στον Βόλο- Το ευχαριστώ της ιδιοκτήτριας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τίτλοι τέλους μπαίνουν μετά από 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην εμπορική αγορά του Βόλου για το Caricia, το γνωστό κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην οδό Γκλαβάνη κι έπειτα μεταφέρθηκε στην οδό Ερμού.

Η ιδιοκτήτριά του Ελένη Χήρα, με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ανακοινώνει το τέλος της λειτουργίας του αγαπημένου καταστήματος στον Βόλο και ευχαριστεί όλες τις Βολιώτισσες και όχι μόνο που στήριξαν το όνειρό της.

«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια. Στις γυναίκες του Βόλου, αλλά και σε φίλους και πελάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που μας εμπιστευτήκατε, μας επιλέξατε και γίνατε κομμάτι της διαδρομής μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλα μας τα προϊόντα θα διατίθενται σε τιμές εκποίησης για τις λίγες ημέρες που απομένουν, ως ένα τελευταίο «ευχαριστώ» σε όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μας.



Το Caricia δεν ήταν απλώς ένα κατάστημα. Ήταν σχέσεις, χαμόγελα, συζητήσεις, στιγμές και κοινή αγάπη για το στυλ και την ποιότητα. Φεύγουμε γεμάτοι ευγνωμοσύνη, περηφάνεια και όμορφες αναμνήσεις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν δίπλα μας σε κάθε βήμα. Με αγάπη, Caricia», σημειώνεται στην ανάρτηση και ευχή όλων είναι η κ. Χήρα να επανέλθει με μία νέα πρόταση για τη γυναίκα, στην εμπορική αγορά του Βόλου.