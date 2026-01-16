Μέλπω Ζαρόκωστα: Η φιλία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο καρκίνος και η τελευταία συνέντευξη πριν πεθάνει

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την τελευταία της πνοή «άφησε», σε ηλικία 92 ετών, η γνωστή ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα και ο θάνατός της βύθισε στη θλίψη τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Τα πρόσωπα που την αγάπησαν και απλοί πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να της πουν το στερνό αντίο την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η κηδεία της.

Η καταξιωμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, που πήρε μέρος σε πολλές δημοφιλείς ταινίες της «χρυσής εποχής» του κινηματογράφου διατηρούσε μία στενή σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μάλιστα έζησε από κοντά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Παράλληλα, η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε δώσει μεγάλες μάχες της ζωή της, καθώς νοσήσει συνολικά τέσσερις φορές από καρκίνο του μαστού. Τελικά, άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (16.01.2026). Η φιλία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Μέλπω Ζαρόκωστα συνεργάστηκε πολλές φορές με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και όπως είχε αποκαλύψει μεταξύ τους υπήρχε μία αλληλοεκτίμηση.

«Η Αλίκη ήταν σωστή επαγγελματίας και καλή φίλη. Πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, κάναμε παρέα όταν τα παιδιά ήταν μωρά. Έκανε μεγάλες προσπάθειες να παράγει ποιοτικότερο θέατρο, αλλά δυστυχώς το κοινό της δεν την ακολουθούσε σε αυτό», είχε αναφέρει η Μέλπω Ζαρόκωστα για τη διάσημη ηθοποιό σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Το 2021 στο ίδιο μέσον η γνωστή ηθοποιός μίλησε ξανά για την άλλοτε αγαπημένη της φίλη, χρησιμοποιώντας πιο «σκληρές» εκφράσεις.





Η Αλίκη ήταν καλή συνάδελφος, αλλά ενώ ήταν πολύ ταλαντούχα, κατέστρεψε το ταλέντο της, κάνοντας μανιέρα. Είχε εφαρμόσει ένα στυλ να κάνει την ωραία και δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό. Κρίμα, γιατί είχε πολύ ταλέντο και εγκλωβίστηκε στο ρόλο της Μπριζίτ Μπαρντό. Έπασχε από ανάγκη να τη θαυμάζουν και να την αναγνωρίζουν. Μάλιστα, εγώ είχα προσπαθήσει με φιλικό τρόπο να τη βάλω σε ένα κλίμα ποιότητας, γιατί δεν είχα αντιπαλότητες, είχα άλλη κουλτούρα και δεν με ενδιέφεραν αυτά, με τη λάμψη που ήθελε βέβαια, αλλά είχε κολλήσει στην εικόνα της ναζιάρας και δεν ήθελε να ξεκολλήσει. Ήταν της μόδας αυτό τότε και την αναδείκνυε πολύ», είχε δηλώσει.

Τον Απρίλιο του 2022, η Μέλπω Ζαρόκωστα μιλώντας στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και την Ελένη Μουστάκη είχε μιλήσει ξανά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Η Αλίκη ήταν πολύ όμορφο κορίτσι, ικανή, αλλά έπαιζε ψεύτικα και τα ψεύτικα δεν τα μπορούσα. Παλεύαμε με την Αλίκη στο “Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο” και μου έλεγε “άσε με να ανέβω πάνω, η πρωταγωνίστρια είμαι”. Η Αλίκη είχε ταλέντο και το κατέστρεψε, αλλά ήταν κραυγαλέα, έκανε υπερβολές, είχε και την ιστορία με τον άνδρα της που δεν της “φτούρισε”, ήταν λίγος για την Βουγιουκλάκη. Ήταν ένα κακομαθημένο παιδί του Πειραιά, γενικά ένιωθε υποδεέστερος ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και ήταν», είχε αναφέρει.

Έναν μήνα αργότερα, τον Μάιο του 2022 είχε μιλήσει ξανά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, υπογραμμίζοντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη»: «Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαμε μια επαγγελματική φιλία, γιατί εγώ πηγαινοερχόμουν στην Αγγλία κι έφερνα θεατρικά έργα, της τα πήγαινα για να διαλέξει ποιο θα παίξει».





Ο καρκίνος

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έδωσε πολλές μάχες στη ζωή της, καθώς διαγνώσθηκε με καρκίνο του μαστού τέσσερις φορές. Η πρώτη διάγνωση έγινε πριν από δεκαετίες, ενώ η καθοριστική επέμβαση μαστεκτομή πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2000, όταν η ηθοποιός ήταν 67 ετών.

Τον Μάρτιο του 2024, σε ηλικία 91 ετών, η γνωστή ηθοποιός δήλωσε δημόσια πως ένιωθε ότι νίκησε οριστικά τη νόσο, καθώς είχαν συμπληρωθεί 24 χρόνια από το τελευταίο κρίσιμο χειρουργείο, ενώ ταυτόχρονα τα πολλά προβλήματα υγείας της «χτύπησαν» την «πόρτα». Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2025, αναφέρθηκε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για την περιπέτεια της με τον καρκίνο μίλησε πολλές φορές δημοσίως. Τον Μάρτιο του 2024, η Μέλπω Ζαρόκωστα, μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν είπε για τον καρκίνο: «Μετά από 24 χρόνια περίπου από τη μαστεκτομή, έχω αφήσει πια και τους τακτικούς ελέγχους. Νομίζω ότι είμαι κοντά στο να πω ότι νίκησα τον καρκίνο».

Μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της, στα μέση Σεπτεμβρίου 2025, ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος, είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Buongiorno» ότι η 92χρονη καλλιτέχνιδα έπρεπε να κάνει μία ενδοσκοπική επέμβαση που θα την ανακουφίσει από κάποια προβλήματα που την ταλαιπωρούν.

«Δεν είναι χειρουργείο, είναι ενδοσκοπική επέμβαση, σύμφωνα με την πλειοψηφία των γιατρών, θα ανακουφίσει τα προβλήματα που είχε όλο το καλοκαίρι με τη χολή, η οποία πυροδοτούσε κάποιες παγκρεατίτιδες και δυστυχώς χρειάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί.

«Τον τελευταία καιρό είναι αρκετά ληθαργική, δεν είναι τόσο ζωηρή όσο ήταν στο γηροκομείο. Πλέον είναι ένας κουρασμένος οργανισμός, δηλαδή δεν κινείται εδώ και καιρό. Το μέλημά μας είναι να μην υποφέρει η γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο περνάει ο καιρός θα διασωληνώνεται. Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει», είχε πει ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.





Η τελευταία συνέντευξη πριν πεθάνει

Πριν από έναν χρόνο περίπου, στις 12 Δεκεμβρίου 2024 η Μέλπω Ζαρόκωστα έδωσε την τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καριέρα της και στην αγάπη που έχει πάρει από κόσμο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», εξομολογήθηκε: «Μου έχει λείψει πολύ το χειροκρότημα».

Επίσης για την απόφασή της να μείνει στο Γηροκομείο Αθηνών, η Μέλπω Ζαρόκωστα ανέφερε: «Νιώθω άνετα εδώ γιατί το έκανα με την καρδιά μου. Ήταν η χειρότερη αγωνία της ζωής μου, ολομόναχη στα όρη και τα βουνά».

Επίσης στην ίδια εκπομπή, ο γιος τηςμ μιλώντας στην κάμερα έδειξε τον σεβασμό που τρέφει για τη μητέρα του, εξηγώντας πως έκανε πολλές θυσίες για να τον μεγαλώσει ενώ πλέον είναι μία καταπληκτική γιαγιά.

«Ήταν υπερπροσταυτευτική, όταν γεννήθηκα σταμάτησε το θέατρο, σταμάτησε ενώ η καριέρα της ήταν στα φόρτε της. Είναι πολύ καλή γιαγιά έχει σταθεί πολύ στα 2 μου παιδιά», είπε.