Στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της «Ιθάκης» ο Τσίπρας

Συναντήθηκε με τον δήμαρχο και τον Μητροπολίτη της πόλης

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, καθώς αύριο το πρωί παρουσιάζεται στην συμπρωτεύουσα το νέο του βιβλίο, «Ιθάκη».

Στο πλαίσιο της παραμονής του στην πόλη, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο, για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στην συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός πέρασε το κατώφλι του δημαρχιακού μεγάρου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελουδη.

