Πήλιο-Ινδία ένας μύθος δρόμος!

Η θεσσαλική μυθολογία συναντά την ινδική προφορική παράδοση

Ο πολιτιστικός φορέας «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη» είναι προσκεκλημένη της Kathalaya International Academy of Storytelling, ενός πολιτιστικού φορέα της Ινδίας με αφηγηματικό χαρακτήρα και διεθνή δραστηριότητα. Στο πλαίσιο των γενικότερων πρωτοβουλιών και δράσεων που αναλαμβάνει και αναπτύσσει η πηλιορείτικη μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προώθηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς των προφορικών ιστοριών, λογοτεχνιών και αρχαίων γραμματειών συμμετέχει μέσω του αφηγητή και επιστημονικού της εκπροσώπου, Δημήτρη Β. Προύσαλη στο Πρόγραμμα Abhilasha Katha (Storytelling for grownups) –Αφήγηση για ενήλικο κοινό. Ο χρόνος της αφήγησης μοιράζεται με μια εμβληματική φυσιογνωμία από τον χώρο της ινδικής αφηγηματικής σκηνής, την αφηγήτρια και δασκάλα Geeta Ramanujam, πολύχρονη παραμυθού και εισηγήτρια σεμιναρίων εκπαίδευσης πάνω στην τέχνη της αφήγησης με ιδιαίτερη κινητικότητα στην Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική. Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθεί πως από τα σεμινάριά της έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι των οκτώ χιλιάδων αφηγητών (8.000!!!) που πιστοποιήθηκαν ακολουθώντας σχετικές διαδικασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Την εξαιρετική Geeta Ramanujam είχαν την ευκαιρία να ακούσουν σε αφήγησή της οι φίλοι των λαϊκών παραμυθιών κατά την συμμετοχή της στο 5ο Φεστιβάλ Αφήγησης «Αθήνα… μια πόλη παραμύθια» το 2018 σε βραδιά που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη».

Η άνω αναφερόμενη αφηγηματική δραστηριότητα, οργανώνεται εδώ και καιρό, από τη στιγμή που η πανδημία του Covid19 επηρέασε την υπόσταση-μορφή των ζωντανών συλλογικών εκδηλώσεων, υποχρεώνοντας τους όποιους διοργανωτές να προβούν στην ηλεκτρονικοποίηση των δραστηριοτήτων μέσω της διαδικτυακής οδού, δημιουργώντας νέες εμπειρίες στο χώρο της προφορικής αφήγησης.

Σε μια τέτοια διαδικτυακή- on line- αφήγηση η Ελληνική Μυθολογία συναντά και συμπορεύεται με την μεγάλη προφορική κληρονομιά της Ινδικής Μυθολογίας υπό την προτεινόμενη από τους Ινδούς διοργανωτές θεματική στο κοινό «Mythology Revisited» (Μυθολογία Αναθεωρημένη).

Ο ελληνικός φορέας με την δραστηριότητα σε όμορα ποικίλα επίπεδα (επιστημονική, εκδοτική, οργανωτική, ερευνητική και εκπαιδευτική), έχοντας ως έδρα το βουνό των Κενταύρων και επίκεντρο τον Άγιο Γεώργιο της Νηλείας, μέσω του Πηλιορείτη και αϊγιωργίτη της διασποράς, αφηγητή Δημήτρη Β. Προύσαλη, θα μεταφέρει στο πλατύ ινδικό ακροατήριο την ιστορία του βασιλιά Ερυσίχθονα, από τη Θεσσαλία, μια από τις συμβολικότερες θεματικές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, που κρύβει σημαντικά μηνύματα για τον σύγχρονο άνθρωπο, τις επιλογές και τις πρακτικές του με πλαίσιο επίκαιρο την περιβαλλοντική του συνείδηση και συμπεριφορά.

Η αφήγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 μεταξύ 7-8.15 μμ ώρα Ινδίας, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, προϋποθέτει οικονομική συμμετοχή για τους ενδιαφερόμενους και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλικά.