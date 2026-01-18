Ανοιχτή σήμερα η αγορά του Βόλου- Τι ώρες θα λειτουργήσει

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κινείται σε ρυθμούς εκπτώσεων

Ανοίγουν τα μαγαζιά σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι χειμερινές εκπτώσεις μπαίνουν σε φουλ ρυθμούς και δίνουν «ανάσα» σε αγορά και καταναλωτές. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα στον Βόλο είναι 11:00 έως 15:00, με πιθανές μικρές αποκλίσεις ανά αλυσίδα.

Η Κυριακή αυτή είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου.

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ℹ️ Τι πρέπει να γνωρίζουν έμποροι και καταναλωτές

Σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων (12/1/2026).

Η μείωση τιμής μπορεί να εμφανίζεται:

✔️ ως ποσοστό (π.χ. «–20%»)

✔️ ως ποσό (π.χ. «–10€»)

✔️ με σύγκριση τιμών (π.χ. «Τώρα 50€, πριν 100€»)

⚠️ Υπενθυμίζεται ότι για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από 30 ημέρες, προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα διάθεσής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις διαδοχικές μειώσεις τιμών, καθώς οποιαδήποτε αύξηση εντός των 60 ημερών αναιρεί την τιμή αναφοράς προ των εκπτώσεων.

🛍️ Προαιρετική Κυριακάτικη λειτουργία καταστημάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου προτείνει στα εμπορικά καταστήματα- μέλη του :

🔹 Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026: προαιρετική λειτουργία με ωράριο 11:00 – 15:00

🔹 Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026: τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.