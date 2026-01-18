Kόκκαλης: «Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότιμης πρόσβασης η δωρεάν διέλευση ανέργων από τα διόδια»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότιμης πρόσβασης στη μετακίνηση θέτει με κοινοβουλευτική του ερώτηση ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, φέρνοντας στη Βουλή την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης των ανέργων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού και τη σωρευτική αύξηση των διοδίων που φτάνει το 26%.

Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται, η κατάργηση του μέτρου στερεί από τους ανέργους μια στοιχειώδη διευκόλυνση που λειτουργούσε επί σειρά ετών ως ελάχιστη κοινωνική στήριξη, ιδίως για όσους χρειάζονται συχνή μετακίνηση για αναζήτηση εργασίας ή βασικές ανάγκες. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των διοδίων αυξάνονται σημαντικά, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί παράλληλα μέτρα ανακούφισης για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Ιδιαίτερη αιχμή της ερώτησης αποτελεί η αιτιολόγηση της κατάργησης, η οποία, σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, συνδέεται με φαινόμενα καταχρηστικής χρήσης της κάρτας ανεργίας. Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος τέτοιων φαινομένων αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ, και όχι λόγο για την οριζόντια άρση ενός κοινωνικού μέτρου. Κατά την επιχειρηματολογία του, η επιλογή αυτή μετακυλεί τις συνέπειες διοικητικών αδυναμιών στους ίδιους τους ανέργους, επιβαρύνοντάς τους οικονομικά χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Παράλληλα, σημειώνεται η άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς η δωρεάν διέλευση για κατοίκους συγκεκριμένων δήμων, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διατηρείται μεταβατικά με κρατική χρηματοδότηση, την ώρα που για τους ανέργους το μέτρο καταργείται άμεσα και χωρίς πρόβλεψη εναλλακτικής στήριξης. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η μακρόχρονη εφαρμογή της δωρεάν διέλευσης είχε διαμορφώσει εύλογη προσδοκία συνέχειας ή αντικατάστασής της με κοινωνικά ισοδύναμες ρυθμίσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ερώτηση συνδέει το ζήτημα με την έναρξη της 35ετούς παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη παραχωρησιούχο από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς και με τις αυξημένες τιμές διοδίων σε σειρά βασικών οδικών αξόνων και στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Οι αυξήσεις αυτές, όπως επισημαίνεται, επιτείνουν την οικονομική πίεση σε χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες, ιδίως σε όσους δεν διαθέτουν εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης.

Με την ερώτησή του, ο κ. Κόκκαλης ζητά από την κυβέρνηση να τεκμηριώσει με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία την αναγκαιότητα των αυξήσεων και της κατάργησης της δωρεάν διέλευσης, καθώς και να διευκρινίσει ποια αντισταθμιστικά μέτρα προτίθεται να λάβει υπέρ των ανέργων και των οικονομικά ευάλωτων πολιτών, και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Το θέμα, όπως τονίζεται, δεν αφορά απλώς μια τιμολογιακή αναπροσαρμογή, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής και της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υποδομές.