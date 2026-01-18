«Άσπρισε» το Πήλιο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνεχίζεται η χιονόπτωση

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στη Μαγνησία, με τα ορεινά του Πηλίου να ντύνονται ξανά στα λευκά. Στα Χάνια Πηλίου το χιόνι πέφτει αδιάκοπα και σήμερα, ενώ η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή.

Οι οδηγοί που κινούνται στο ορεινό οδικό δίκτυο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς σε αρκετά σημεία παρατηρείται ολισθηρότητα. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν, διατηρώντας το χειμωνιάτικο σκηνικό στην περιοχή.