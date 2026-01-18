Το Σάββατο 14/02 η πρώτη φάση του Πανελληνίου Διαγωνισμού Βιολογίας στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

To Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στο 8ο Γυμνάσιο – 8ο Λύκειο Βόλου, Ορμινίου και Απόλλωνος στην Νέα Δημητριάδα (τηλ. 2421071072 και 2421051118) και ώρα 09.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση του 22ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (τοπικός διαγωνισμός) για μαθητές της Α΄, Β΄και Γ΄ Γενικού Λυκείου.

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ), που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/τριών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές ενώ παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.

Οι μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους, μέχρι 26/1/2026, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pdbio.pev.gr/ με τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας – δήλωσης. Με την δήλωση συμμετοχής απαιτείται και υποβολή έγγραφης συναίνεσης του κηδεμόνα στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) στοχεύει στην αναβάθμιση της επιστήμης της Βιολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάδειξη του ρόλου της στον επιστημονικό εγγραμματισμό των αυριανών πολιτών. Ο ΠΔΒ θα διεξαχθεί φέτος σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

Ο διαγωνισμός γίνεται σε τρεις φάσεις. Οι τέσσερις μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 37η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, η Βιολογία περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι/ες στην τελευταία τάξη Λυκείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον ΠΔΒ και την ΙΒΟ έχουν μόνο οι μαθητές/τριες που φοιτούν στα Γενικά Λύκεια της χώρας και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αναζητήσουν πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pdbio.pev.gr/ και στα τηλέφωνα του εξεταστικού κέντρου.