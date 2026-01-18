Σαββατοκύριακο στο Ξενία Πηλίου το 1971 (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένα βουβό φιλμ 8mm. από το αρχείο του Ν. Αθανασόγλου

Το ξενοδοχείο Ξενία Πηλίου βρίσκεται σε ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά του Πηλίου. Στην Πορταριά. Το ξενοδοχείο, μέρος ενός δικτύου ξενοδοχείων για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ελλάδας , βρίσκεται 12 χλμ από το λιμάνι του Βόλου και 14 χλμ από το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου. Χτίστηκε το 1957 από τον αρχιτέκτονα Κ. Κιτσίκη.

Το φιλμ ξεκινάει με μια πινακίδα που γράφει στα αγγλικά «Πήλιον. Σαββατοκύριακο, Νοέμβριος 1971». Λήψη μέσα από το αυτοκίνητο με τη διαδρομή στην Εθνική Οδό. Ταμπέλα Ξενία και μετά πανοραμικό του ξενοδοχείου. Ένα ζευγάρι παίρνει το πρωινό του στην τραπεζαρία. Τα δύο ζευγάρια της παρέας βγαίνουν από την είσοδο και κάνουν βόλτα ανάμεσα σε ψηλά δέντρα. Μετά σε μια βεράντα με θέα βγάζουν φωτογραφίες. Τέλος, πλάνα αναχώρησης με τα Ι.Χ. τους.