Θεσσαλία: Η βοήθεια διμοιρίας αστυνομικών σε σοβαρό περιστατικό τραυματισμού γυναίκας

Το περιστατικό καταρρίπτει στην πράξη τα εύκολα αφηγήματα απαξίωσης που καλλιεργούνται εις βάρος των αστυνομικών, τονίζει το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τον υποδειγματικό επαγγελματισμό, την άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση και την ανθρωπιά που έδειξαν οι συνάδερφοι τους της Διμοιρίας Υποστήριξης Ροδόπης κατά την αποστολή τους στη Λάρισα υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους, επεμβαίνοντας άμεσα σε σοβαρό περιστατικό τραυματισμού γυναίκας σε δημόσιο προχωρώντας σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονταν και που αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει Αστυνομία δίπλα στον πολίτη.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του Σωματείου έχει ως εξής: «Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αισθάνεται την ανάγκη να συγχαρεί και να αναδείξει δημόσια τη στάση των συναδέλφων της Διμοιρίας Υποστήριξης Ροδόπης, οι οποίοι κατά την αποστολή τους στη Λάρισα επέδειξαν υποδειγματικό επαγγελματισμό, άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση και – πάνω απ’ όλα – ανθρωπιά. Όπως προκύπτει από έγγραφη μαρτυρία πολίτη, οι συνάδελφοί μας επενέβησαν άμεσα σε σοβαρό περιστατικό τραυματισμού γυναίκας σε δημόσιο χώρο, παρείχαν πρώτες βοήθειες, εξασφάλισαν το σημείο, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και παρέμειναν δίπλα στους παθόντες μέχρι την ασφαλή διακομιδή στο νοσοκομείο. Ενέργειες που δεν περιορίζονται στην τυπική εκτέλεση διαταγών, αλλά αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει Αστυνομία δίπλα στον πολίτη. Τέτοια περιστατικά αποτελούν την πιο ηχηρή απάντηση σε όσους, με ευκολία και γενικεύσεις, απαξιώνουν το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, αγνοώντας σκοπίμως τις χιλιάδες πράξεις προσφοράς που εκτελούνται καθημερινά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι αστυνομικοί δεν είναι αριθμοί ούτε στερεότυπα. Είναι άνθρωποι που, ακόμη και εκτός έδρας, ακόμη και σε συνθήκες πίεσης και κόπωσης, επιλέγουν να σταθούν πρώτα ως άνθρωποι και μετά ως ένστολοι. Ως Σωματείο, δηλώνουμε υπερήφανοι για τους συναδέλφους της Διμοιρίας Υποστήριξης Ροδόπης. Η στάση τους τιμά το Σώμα, τους ίδιους και τις οικογένειές τους και καταρρίπτει στην πράξη τα εύκολα αφηγήματα απαξίωσης που καλλιεργούνται εις βάρος των αστυνομικών. Η κοινωνία οφείλει να βλέπει ολόκληρη την εικόνα. Και αυτή η εικόνα περιλαμβάνει αστυνομικούς που σκύβουν πάνω από τον τραυματία, που καθησυχάζουν τον πολίτη, που δεν φεύγουν αν δεν βεβαιωθούν ότι όλα έγιναν σωστά. Αυτή είναι η πραγματική Ελληνική Αστυνομία. Και τέτοιες πράξεις δεν τις προσπερνάς — τις αναγνωρίζεις».

